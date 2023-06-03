فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024 والذي يبحث عنه الكثيرين من أولياء أمور الأطفال من سن 4 - 6 سنوات إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية في كافة محافظات الجمهورية حيث لا يعتد إلا بالتقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي ولا يلتفت إلى التقديم الورقي.

رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

يستطيع أولياء الأمور تقديم طلبات إلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية لمرحلتي kg1 والصف الأول الابتدائي من خلال الرابط التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال البيانات اللازمة واستكمال كافة الأوراق المطلوبة.

وتتم التفضيل من خلال المعلومات التي يدخلها ولي الأمر عن الطالب عبر الموقع الإلكتروني من (السن في 1 أكتوبر، عدد المدارس التي تخدم المربع السكني للطالب، نوع التعليم الراغب في الإلتحاق به، واستكمال الأوراق اللازمة، التقديم في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني).

خطوات التقديم في kg1 للعام الدراسي المقبل 2022-2023

يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم في مرحلة kg1 من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإلتحاق بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجدد بالمدارس الحكومية.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الإلتحاق بالمدرسة بالتفصيل (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة،….).

كتابة بيانات ولي الأمر بدقة (الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة،…).

اختيار نوع التعليم المراد إلحاق الطالب به.

إدخال 3 مدارس في محيط المربع السكني.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال 2023

عقب تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد يتسأل أولياء الأمر عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي :-

شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر.

طباعة استمارة القبول في المدارس من خلال الموقع الإلكتروني.

عدد 8 صور حديثة للطالب المتقدم.

ملف بلاستيكي لحفظ الأوراق.

اقرأ أيضا

شروط تقديم رياض الأطفال 2023