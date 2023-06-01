الخميس 01 يونيو 2023
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مصر

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية العربية والتجريبية والرسمية

الابتدائي
الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية العربية والتجريبية والرسمية للغات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بداية من اليوم الخميس 1 يونيو الجاري، وحتى يوم الثلاثين من الشهر ذاته، وذلك عبر موقع بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لقبول طلبات التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من بينها، ألا لا يقل سن الطالب المتقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات، ، ولا يزيد عمره عن 9 سنوات، عند التقديم.

وأوضحت الوزارة أن احتساب عمر الطالب يتم اعتبار من يوم 1 أكتوبر 2023، وذلك وفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

ويحق لولي الأمر التقديم للطالب في الصف الأول الابتدائي في 3 مدارس، على أن يتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وذلك طبقا للكثافة بها.

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المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2023 من أولياء الأمور الواجب توافرها لتسليمها للمدارس بعد قبول طلبات الالتحاق، تتمثل فيما يلي:-

  • شهادة ميلاد الطالب حديثة، وأيضا 2 نسخة منها.
  • 1 صورة من ب"طاقة الرقم القومي" للأب والأم وبشرط أن تكون سارية.
  • في حال وفاة الأب يتم تقديم صورة من “شهادة الوفاة”.
  • 8 صور للتلميذ مقاس 4*6.
  • وصل مياه أو كهرباء حديث وسيجب أن يكون باسم “الأب أو الجد للأب” أو تقديم صورة تكون من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وأيضا الأصل للاطلاع عليه.
  • تقديم البطاقة الصحية للتلميذ ، وإرفاقها بملف التقديم مع الإحضار للطوابع الصحية على دفاتر التأمين الصحي.

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ويمكت التقديم في الصف الأول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية عبر رابط بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم من هنا.
  • الضغط على أيقونة خدمات ولي الأمر.
  • اضغط على أيقونة إنشاء مستخدم لولي الأمر.
  • اختر بين تسجيل الدخول أو أنشاء حساب جديد.
  • أدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.
  • سجل كلمة المرور.
  • بعد ذلك اضغط على الدخول.
  • سجل الدخول.
  • اختر نوعية المدرسة (حكومي- رسمية- رسمية لغات) للتسجيل.
  • اضغط على أيقونة بدء التسجيل.
  • سجل بيانات الأب والأم والطفل، والعنوان بالتفصيل.
  • سجل الرغبات للمدارس المتاحة، على أن تكون الأولوية للمدارس القريبة من محل الإقامة.
  • اضغط على حفظ البيانات.

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