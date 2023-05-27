السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.. والأوراق المطلوبة

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

زاد البحث عن خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 قبيل فتح باب تلقي طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية (عام، تجربيبي) سواء لمرحلة رياض الأطفال kg أو 1 ابتدائي حيث يمكنهم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص لخدمة أولياء الأمور.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 كاملة

يستطيع أولياء أمور الأطفال من سن 4 - 6 سنوات في كافة محافظات الجمهورية التقديم لأبنائهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإلتحاق بالصفوف 1 ابتدائي أو رياض الأطفال من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة التقديم في المدارس.
  • تحديد نوع التعليم المراد إلحاق الطفل به ( تجربيبي، حكومي).
  • كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • إدخال بيانات ولي أمر الطفل ( محل إقامته، وظيفته، الرقم القومي،…).
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم في المدارس.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
txt

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية (IPS) التابعة لوزارة التربية والتعليم

txt

بدء تدريب الدمج لمعلمي وموجهي رياض الأطفال

أوراق تقديم المدارس 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوب تقديمها للأطفال المقبولين في المدارس ( الحكومية، التجريبية) في العام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي :-

  • شهادة ميلاد مميكنة للطالب المتقدم وصور منها.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • صورة من شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.
  • عدد 8 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.
  • إيصال مرافق حديثة للسكم الحالي للأسرة.
  • عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه.
  • بطاقة صحية للطالب مرفقة في ملف التقديم طوابع صحية.
  • حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق في المدرسة.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

txt

موعد بدء تقديم رياض الأطفال 2023 والمستندات المطلوبة

txt

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية (IPS) التابعة لوزارة التربية والتعليم

موعد التقديم في kg1 

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 وموعد التقديم من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية مؤخرًا حيث تبدأ عملية التقديم خلال شهر يونيو المقبل من يوم 1 - 30 يونيو 2023 وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم حيث يتلقي الموقع كافة الطلبات ويتم فحصها وتحديد الأطفال المقبولين المستوفين للشروط دون تدخل عناصر بشرية في الاحتيار بناء على السن ومحل السن.

اقرأ أيضا 

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي تقديم الصف الأول الابتدائي الصف الأول الابتدائي الأول الابتدائي 2023 أولياء أمور المدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

أزمة "فيديو الغناء" للشيخ ممدوح عامر تتصاعد.. نقيب القراء: عليه أن يعتذر

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟