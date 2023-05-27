خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.. والأوراق المطلوبة

زاد البحث عن خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 قبيل فتح باب تلقي طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية (عام، تجربيبي) سواء لمرحلة رياض الأطفال kg أو 1 ابتدائي حيث يمكنهم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص لخدمة أولياء الأمور.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 كاملة

يستطيع أولياء أمور الأطفال من سن 4 - 6 سنوات في كافة محافظات الجمهورية التقديم لأبنائهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإلتحاق بالصفوف 1 ابتدائي أو رياض الأطفال من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم في المدارس.

تحديد نوع التعليم المراد إلحاق الطفل به ( تجربيبي، حكومي).

كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال بيانات ولي أمر الطفل ( محل إقامته، وظيفته، الرقم القومي،…).

تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم في المدارس.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

أوراق تقديم المدارس 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوب تقديمها للأطفال المقبولين في المدارس ( الحكومية، التجريبية) في العام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي :-

شهادة ميلاد مميكنة للطالب المتقدم وصور منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة من شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.

عدد 8 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

إيصال مرافق حديثة للسكم الحالي للأسرة.

عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه.

بطاقة صحية للطالب مرفقة في ملف التقديم طوابع صحية.

حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق في المدرسة.

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موعد التقديم في kg1

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 وموعد التقديم من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية مؤخرًا حيث تبدأ عملية التقديم خلال شهر يونيو المقبل من يوم 1 - 30 يونيو 2023 وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم حيث يتلقي الموقع كافة الطلبات ويتم فحصها وتحديد الأطفال المقبولين المستوفين للشروط دون تدخل عناصر بشرية في الاحتيار بناء على السن ومحل السن.

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