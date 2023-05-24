الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في البنوك المصرية قبيل موسم الحج 2023/1444، والذي ينطلق خلال أيام قليلة، حيث ينهي حاليا الآلاف من الحجاج إجراءات السفر من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية الموحدة، وتشهد أسعار الصرف استقرارا نسبيا خلال الفترة الحالية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

تغيرات طفيفة يشهدها سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في البنوك المصرية تزامنا مع موسم الحج الحالي، حيث سجلت العملة السعودية بنحو 8.25 جنيه في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية، وإليكم الأسعار بالتفصيل لعمليات البيع والشراء:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

وصل سعر تداول العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB إلى 8.19 في عمليات الشراء و8.26 في عمليات البيع.

قدر بنك مصر الريال السعودي بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية


 استقر الريال السعودي عند 8.20 جنيه في عمليات الشراء و8.26 جنيه في عمليات البيع في البنك الأهلي المصري.

بلغ قيمة الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

يتداول بنك العربي الأفريقي الريال السعودي بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال السعودي بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يستقر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى البنوك المصرية

في بنك الإسكان والتعمير وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

قدر بنك الإسكندرية الريال السعودي بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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