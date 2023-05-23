الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يكثر البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية لرصد آخر تطورات الدولار أمام الجنيه المصري الذي يرتبط ارتفاعه بارتفاع أسعار الكثير من السلع بمختلف أنواعها.
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23/ 5/ 2023 في البنوك المصرية

 

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-5-2023  
 

يورو 
33.3513 جنيه للشراء 
33.4693 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.3964 جنيه للشراء 
38.5304 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.4251 جنيه للشراء 
34.5496 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
22.3399 جنيه للشراء 
22.4156 جنيه للبيع 

ريال سعودى 
8.2232 جنيه للشراء 
8.2497 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.3841 جنيه للشراء 
100.7350 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3965 جنيه للشراء 
8.4254 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3869 جنيه للشراء 
4.4013 جنيه للبيع

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