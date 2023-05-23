سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى البنوك المصرية
يكثر البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية لرصد آخر تطورات الدولار أمام الجنيه المصري الذي يرتبط ارتفاعه بارتفاع أسعار الكثير من السلع بمختلف أنواعها.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23/ 5/ 2023 في البنوك المصرية
نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-5-2023
يورو
33.3513 جنيه للشراء
33.4693 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.3964 جنيه للشراء
38.5304 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.4251 جنيه للشراء
34.5496 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.3399 جنيه للشراء
22.4156 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2232 جنيه للشراء
8.2497 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3841 جنيه للشراء
100.7350 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3965 جنيه للشراء
8.4254 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3869 جنيه للشراء
4.4013 جنيه للبيع