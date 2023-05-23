سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى البنوك المصرية

يكثر البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية لرصد آخر تطورات الدولار أمام الجنيه المصري الذي يرتبط ارتفاعه بارتفاع أسعار الكثير من السلع بمختلف أنواعها.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23/ 5/ 2023 في البنوك المصرية





نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-5-2023



يورو

33.3513 جنيه للشراء

33.4693 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.3964 جنيه للشراء

38.5304 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.4251 جنيه للشراء

34.5496 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.3399 جنيه للشراء

22.4156 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2232 جنيه للشراء

8.2497 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3841 جنيه للشراء

100.7350 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3965 جنيه للشراء

8.4254 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3869 جنيه للشراء

4.4013 جنيه للبيع