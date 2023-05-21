الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى: 972 مليون دولار زيادة فى رصيد الاحتياطى خلال 8 شهور

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بنحو 972 مليون دولار خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى فبراير 2023، ليصل إلى 34.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2023، وبما يغطي 5.6 شهر من الواردات السلعية.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 32.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة نحو 601 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022، بينما ارتفعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 1.1 مليار دولار، لتبلغ 7.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر السابع على التوالي بقيمة 104 ملايين دولار بنهاية أبريل الماضي. 

وذكر المركزي في بيان، أن الاحتياطي خلال أبريل سجل 34.551 مليار دولار، مقابل 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

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