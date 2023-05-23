الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023

الدولار
الدولار

تصدر سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية محركات البحث على «جوجل»، ونتيجة لذلك يقدم الدستور نشرة تحديث لآخر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية والعاملة في مصر. 

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 

ننشر قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في البنوك، حيث بلغ استقرارًا امام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية

يستعرض آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث سجل في سوق حلب ليبلغ 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وسجل ارتفاعًا في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع

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