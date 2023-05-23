الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يكثر البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية، خلال هذه الأيام التي يستعد فيها الحجاج المستقبلين لأداء فريضة الحج 2023، والذي تبقى عليها أيام معدودة.
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في البنوك المصرية
 

نرصد خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-5-2023 
 

دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 
 

يورو 
33.3513 جنيه للشراء 
33.4693 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.3964 جنيه للشراء 
38.5304 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.4251 جنيه للشراء 
34.5496 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
22.3399 جنيه للشراء 
22.4156 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى
100.3841 جنيه للشراء 
100.7350 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3965 جنيه للشراء 
8.4254 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3869 جنيه للشراء 
4.4013 جنيه للبيع

 

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