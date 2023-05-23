سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى البنوك المصرية
يكثر البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية، خلال هذه الأيام التي يستعد فيها الحجاج المستقبلين لأداء فريضة الحج 2023، والذي تبقى عليها أيام معدودة.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في البنوك المصرية
نرصد خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-5-2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.3513 جنيه للشراء
33.4693 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.3964 جنيه للشراء
38.5304 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.4251 جنيه للشراء
34.5496 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.3399 جنيه للشراء
22.4156 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3841 جنيه للشراء
100.7350 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3965 جنيه للشراء
8.4254 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3869 جنيه للشراء
4.4013 جنيه للبيع