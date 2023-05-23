سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى البنوك المصرية

يكثر البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية، خلال هذه الأيام التي يستعد فيها الحجاج المستقبلين لأداء فريضة الحج 2023، والذي تبقى عليها أيام معدودة.



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في البنوك المصرية



نرصد خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-5-2023



دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع



يورو

33.3513 جنيه للشراء

33.4693 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.3964 جنيه للشراء

38.5304 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.4251 جنيه للشراء

34.5496 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.3399 جنيه للشراء

22.4156 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.3841 جنيه للشراء

100.7350 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3965 جنيه للشراء

8.4254 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3869 جنيه للشراء

4.4013 جنيه للبيع