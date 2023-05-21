حددت شركات الطيران الوطنية "مصر للطيران" و"الخطوط السعودية" عدة شروط خاصة بحجوزات رحلات الحج حتي لا يحدث أزمة داخل صالة السفر الموسمية بمطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب الدولي.

شروط سفر الحجاج خلال موسم الحج 2023

تضمنت أهم الشروط الخاصة بسفر الحجاح:

أولا .. وقف الحجز للركاب حاملي تاشيرات الحج علي الرحلات بخط سير «شرم الشيخ/جده/ شرم الشيخ» حال تسييرها.

ثانيا .. منع الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج مع الركاب حاملي اي نوع آخر من التأشيرات علي نفس الرحلة.

ثالثا .. الحجز لأي راكب يحمل تأشيرة حج علي جميع رحلات مصر للطيران المتجهة الي الرياض او الدمام أو القصيم أو ابها.

رابعا .. غلق الطريق البري من جده الي المدينة المنورة بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارا نت نهاية يوم 14 من يونيو القادم.

خامسا .. غلق مطاري جدة والمدينة المنورة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارًا من نهاية يوم الـ 22 من يونيو القادم.

سادسا .. وقف اصدار تذاكر الي خطي سير جدة والمدينة المنورة بتاريخ مفتوح علي أن تكون جميع التذاكر الصادرة مؤكدة الحجز علي الذهاب والعودة .

سابعا .. حجز واصدار التذاكر يتم علي السعر «YRSEG» فقط دون اي سعر آخر الي جدة والمدينة المنورة لحاملي اي نوع من التأشيرات خلاف الحج.

ثامنا .. منع الحجز أو قبول اي راكب يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها علي الرحلات المتجهة الي جدة والمدينة المنورة اعتبارًا من 10 ذي القعدة والموافق 20 مايو القادم وحتي 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو القادم طبقا للتعليمات السطات السعودية.

وكانت قد قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تخصيص الرحلة رقم MS644/643 خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي اي نوع من التأشيرات بخلاف تأشيرات الحج علي أن تكون الرحلة تحت مسئولية مكتب جده، بخلاف الرحلة رقم ms643 المقرر سفرها في ال 19 من يونيو القادم للذهاب والعودة برقم MS644 في العودة في الـ 2 من يوليو لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج.



وقالت الشركة أنه فيما يخص رحلات المدينة لصالح الركاب حاملي اي نوع من التأشيرات بخلاف تأشيرات الحج، فيتم التنسيق بين مكتب الحج ومكتب المدينة المنورة لاستيعاب الطلبات علي اي من الرحلات المنتظمة وبما لا يتناسب مع تلبية طلبات الحج.

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