السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية تحظر دخول حاملى تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج

موسم الحج
موسم الحج

أعلنت شركة مصر للطيران عن إرسال تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة/ المدينة، اعتبارا من 30 مايو الجاري وحتى 28 يونيو المقبل، وفقا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها حددت موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة وذلك بدءًا من يوم 10 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 وحتى 13 يوليو 2023.

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