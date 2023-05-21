الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. انطلاق أولى رحلات الحج من مطارى القاهرة وبرج العرب

رحلات الحج
رحلات الحج

تنطلق، اليوم الأحد، أولى رحلات موسم الحج للفائزين بالقرعة متوجهين للأراضي المقدسة من مطاري القاهرة وبرج العرب عبر الخطوط الجوية السعودية، كأول يوم لتفويج الحجاج رسميًا للخطوط السعودية وبدء الجسر الجوي خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى الـ22 من يونيو المقبل، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارًا من 2 يوليو.

وكانت قد أعلنت شركة "مصر للطيران" أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها لموسم الحج من مطار القاهرة والمطارات الداخلية اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 22 يونيو، وتكون مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 2 أغسطس.

شركات الطيران رحلات الحج برج العرب أولى رحلات الحج موسم الحج

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