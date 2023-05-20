سامية سامي: أسعار الحج السياحي انخفضت مقارنة بالعام الماضي

علقت سامية سامي، رئيسة الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، على أسعار الحج السياحي، موضحةً أن أسعار الحج السياحي انخفضت هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، حيث أعادت الوزارة رحلات "الحج السياحي البري" هذا العام، وذلك لتناسب برامج الحج السياحي كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن برامج الحج السياحي تختلف عن برامج الحج المقدمة من الجهات الأخرى، فهناك تنوع في الخدمات المقدمة للحجاج وتنوع في أسعار برامج الحج السياحي.

وأضافت رئيسة الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، في تصريحات صحفية، أن سعر برنامج الحج البري يصل إلى 130 ألف جنيه ويعتبر سعره مقبولًا في ظل ارتفاع سعر الريال السعودي، لافتة إلى أن أسعار الحج السياحي للمستوى الاقتصادي بالطيران تبدأ من 145 ألف جنيه.