تايمز: جندوجان يقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتى

أفادت تقارير صحفية بأن الألماني إلكاي جندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الانجليزي، اقترب من تمديد عقده مع فريقه.



إلكاي جندوجان يلعب ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز الانجليزية، فإن جندوجان اقترب من مواصلة مسيرته مع مانشستر سيتي وتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.



وينتهي عقد جندوجان الحالي مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو المقبل، وهو ما يجعله حرًا للتوقيع لأي فريق منذ شهر يناير الماضي.



وأشارت تايمز إلى أن إدارة مانشستر سيتي ستمنح جندوجان عرضًا لتمديد العقد أكثر من موسم واحد، وهو ما كان يريد اللاعب من البداية.



وسبق أن ربطت تقارير صحفية جندوجان بالانتقال لصفوف برشلونة خلال الانتقالات المقبلة في صفقة انتقال حر؛ خاصة في ظل رغبة النادي الكتالوني في تدعيم صفوفه وضم صفقة في وسط الملعب تعوض رحيل سرجيو بوسكيتس، لاعب الوسط الدفاعي الأساسي للفريق الكتالوني.

ولعب جندوجان 48 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

أفادت تقارير صحفية أن الألماني إلكاي جندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الانجليزي، اقترب من تمديد عقده مع فريقه.



إلكاي جندوجان يلعب ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز الانجليزية، فإن جندوجان اقترب من مواصلة مسيرته مع مانشستر سيتي وتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.



وينتهي عقد جندوجان الحالي مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو المقبل، وهو ما يجعله حرًا للتوقيع لأي فريق منذ شهر يناير الماضي.



وأشارت تايمز إلى أن إدارة مانشستر سيتي ستمنح جندوجان عرضًا لتمديد العقد أكثر من موسم واحد، وهو ما كان يريد اللاعب من البداية.



وسبق أن ربطت تقارير صحفية جندوجان بالانتقال لصفوف برشلونة خلال الانتقالات المقبلة في صفقة انتقال حر؛ خاصة في ظل رغبة النادي الكتالوني في تدعيم صفوفه وضم صفقة في وسط الملعب تعوض رحيل سرجيو بوسكيتس، لاعب الوسط الدفاعي الأساسي للفريق الكتالوني.

ولعب جندوجان 48 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.