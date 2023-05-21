"التأشيرة تصل لـ150 ألف جنيه".. تفاصيل رحلات الحج المباشر

قال عمرو عبد الحميد عضو غرفة شركات السياحة، إن تأشيرة الحج المباشر غير تابعة لحصة من التأشيرات الموزعة على وزارات “السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والداخلية”، مشيرا إلى أن تأتي من المملكة العربية السعودية مباشرة وتصل ثمنها ما يتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه، ويتم عمل برنامج حج سياحي لصاحب التأشيرة ليصل في النهاية ثمن التأشيرة والبرنامج بداية من 350 ألف جنيه كحد أدنى.

قرار مصر للطيران روتيني يصدر سنويا

وأشار عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قرار شركة مصر للطيران بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة/ المدينة، اعتبارا من 30 مايو الجاري وحتى 28 يونيو المقبل، يصدر دائما خلال موسم الحج لمنع أي من حاملي تأشيرة الزيارة من إقامة شعائر الحج، موضحا أن جميع شركات الطيران الأخرى تتخذ نفس القرار ويتم نقل حاملي تأشيرات الزيارات إلى المطارات الأخرى.

تحذيرات من الحج بتأشيرة الزيارة

وأضاف عمرو أن جميع المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة يتواجد عليها حراسة أمنية شديدة لمنع دخول إلا حامل تصريح سواء لتأدية مناسك العمرة حتى 15 ذو القعدة وبعد ذلك التوقيت يكون بحوزتك تصريح حج محذرا المواطنين من المخاطرة بتأدية الحج بتأشيرة الزيارة فإنه مُعرض للمنع من أداء الحج لمدة عشر سنوات.

بشار إلى تأشيرات الحج السياحي وصلت هذا العام إلى 16 ألف تأشيرة وقد وصل عدد المواطنين المتقدمين على قرعة الحج السياحي نحو أكثر من 73 ألف مواطن، وتقسم برامج الحج السياحي إلى برامج حج خمسة نجوم والاقتصادي طيران وحج اقتصادي.