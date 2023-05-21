"صحة الشرقية" تقدم التوعية الصحية للفائزين بقرعة الحج هذا العام

شاركت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، في المنتدي الطبي الثقافي الديني، للمواطنين الفائزين بقرعة وزارة الداخلية لموسم الحج للعام الهجري الحالي ١٤٤٤هـ بمحافظة الشرقية، والتي تنظمه مديرية أمن الشرقية، وذلك بقصر الثقافة بالزقازيق، في حضور ممثلي عن مديرية الصحة والأوقاف بالشرقية.

قدمت خلالها الدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية ندوة توعوية عن أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء فترة الحج، وبعض الإرشادات الصحية، والرسائل التوعوية المهمة.

وأكدت أهمية النظافة الشخصية، واتباع طرق الوقاية من الإجهاد الحراري، والوقاية من الأمراض الفيروسية كالأنفلونزا الموسمية بأنواعها، وفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، والاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب إنتشارها، والتأكيد علي التباعد الاجتماعي، وضرورة استخدام الواقيات الشخصية، مشيرة إلي أهمية اللقاحات ودورها الحيوى فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة الأمراض الفيروسية، كما قامت بتقديم النصائح للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة للحفاظ علي سلامتهم أثناء فترة الحج.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي الحفاظ علي صحة وسلامة الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.