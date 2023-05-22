"السياحة" تكشف لـ"الدستور" آخر التطورات بشأن انطلاق رحلات الحج لهذا العام

كشفت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لقطاع شركات السياحة، عن أن الشركات انتهت من إجراءات التضامن فيما بينها لتنظيم موسم الحج السياحي لهذا العام.

وقالت "سامي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن شركات السياحة تستعد حاليًا للسفر للمملكة العربية السعودية؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بسكن الحجاج مع الجهات المختصة بالمملكة، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق أولى رحلات الحج السياحي فور الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات المنظمة لموسم الحج.

وأشارت إلى أن لجان وزارة السياحة ستُعاين خلال السفر إلى السعودية سكن الحجاج الذي ستتعاقد عليه الشركات، وكذلك توثيق العقود حال موافقة اللجنة على مواصفات السكن الذي سيتم اختياره للحجاج، وأنه سيتم مراعاة اختيار أفضل الفنادق والأكثر قربًا من الحرمين الشريفين؛ ضمانًا لراحة الحجاج وحرصًا على تأديتهم الفريضة بكل سهولة ويسر.

وعن أسعار رحلات الحج، قالت "سامي" إن الوزارة تُراقب عن كثب أية محاولات لرفع أسعار الحج خارج الإطار المنظم، لافتة إلى تحديد الضوابط السعرية لبرامج الحج السياحى المختلفة بالضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة، وفي حال وجود أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعامل الفورى ضمانًا للحفاظ على حقوق المواطن.