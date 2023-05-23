الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع جديد لعيار 21.. سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر

الذهب
الذهب

عاود سعر الذهب ارتفاعه في بداية تعاملات اليوم وارتفع عيار 21، 10 جنيهات ليصل إلى 2450 للبيع، رغم التراجع الذي سجله سعر الذهب العالمي، فانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% إلى 1964 دولار للأوقية، وهبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.5% إلى 1962 دولار للأوقية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر لجميع الاعيرة . 

سعر الذهب اليوم 

سعر الذهب عيار 24   : بيع 2,783 جنيه ، وللشراء 2,806 جنيه . 

الذهب عيار 22  : بيع 2,551 جنيه ، وللشراء 2,572 جنيه .

سعر الذهب عيار 21  : بيع 2,450 جنيه ، وللشراء 2,425 جنيه .

سعر الذهب عيار 18 : بيع 2,100 جنيه ، وللشراء 2,087 جنيه .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى البنوك المصرية

الذهب عيار 14: بيع 1,623 جنيه ، وللشراء 1,637 جنيه .

الذهب عيار  12 : بيع 1,391 جنيه ، وللشراء 1,403 جنيه .

الاونصة : بيع 86,547 جنيه ، وللشراء 87,258 جنيه .

الجنيه الذهب : بيع 19,480 جنيه ، وللشراء 19,640 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 2,782,857 جنيه ، وللشراء 2,805,714 جنيه.

الجنيه الدهب  والسبائك 

  • ربع جنيه ذهب عيار 21وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى: 5320 جنيه.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى : 10645 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى : 21445 جنيه .
  • نصف جنيه عيار21 اليزابيث من Swiss Gold : 10725 جنيه .
  • جنية اسلامى من بي تي سي "ما شاء الله" : 21285 جنيه .
  • سبيكه بامب سويسري 999.9 : 302275 جنيه
  • سبيكة ذهب وزن 10 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 30370 جنيه.
  • سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام عيار 999.9 : 94345 جنيه .
  • سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 60650 جنيه .
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أسعار الأسماك "جملة" اليوم الثلاثاء

الذهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18 الجنيه الدهب السبائك سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24

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