ارتفاع جديد لعيار 21.. سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر

عاود سعر الذهب ارتفاعه في بداية تعاملات اليوم وارتفع عيار 21، 10 جنيهات ليصل إلى 2450 للبيع، رغم التراجع الذي سجله سعر الذهب العالمي، فانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% إلى 1964 دولار للأوقية، وهبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.5% إلى 1962 دولار للأوقية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر لجميع الاعيرة .

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 : بيع 2,783 جنيه ، وللشراء 2,806 جنيه .

الذهب عيار 22 : بيع 2,551 جنيه ، وللشراء 2,572 جنيه .

سعر الذهب عيار 21 : بيع 2,450 جنيه ، وللشراء 2,425 جنيه .

سعر الذهب عيار 18 : بيع 2,100 جنيه ، وللشراء 2,087 جنيه .

الذهب عيار 14: بيع 1,623 جنيه ، وللشراء 1,637 جنيه .

الذهب عيار 12 : بيع 1,391 جنيه ، وللشراء 1,403 جنيه .

الاونصة : بيع 86,547 جنيه ، وللشراء 87,258 جنيه .

الجنيه الذهب : بيع 19,480 جنيه ، وللشراء 19,640 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 2,782,857 جنيه ، وللشراء 2,805,714 جنيه.

الجنيه الدهب والسبائك