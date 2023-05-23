سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

يواصل الذهب تعويض خسائره التي تكبدها خلال الأيام الماضية بعد صدور قرار إعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في مصر دون مصنعية



نعرض في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية بعد ارتفاعه من جديد على مدار اليومين الماضيين.

سعر الذهب عيار 24



بيع 2,760 جنيها

شراء 2,783 جنيها



سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,530 جنيها

شراء 2,551 جنيها



سعر الذهب عيار 21



بيع 2,415 جنيها

شراء 2,435 جنيها



سعر الذهب عيار 18



بيع 2,070 جنيها

شراء 2,087 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,610 جنيهات

شراء 1,623 جنيها



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,380 جنيها

شراء 1,391 جنيها



سعر الأونصة

بيع 85,836 جنيها

شراء 86,547 جنيها

سعر الجنيه الذهب

بيع 19,320 جنيها

شراء 19,480 جنيها



سعر الكيلو

بيع 2,760,000 جنيه

شراء 2,782,857 جنيها

تحذير من بيع الذهب



في تصريحات تليفزيونية لهاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب حاليًا تقترب من السعر العالمي، متوقعًا عدم انخفاض سعر الذهب خلال الفترة القادمة لأن الأسعار الحالية في السوق مناسبة ونضمن للمستهلك الحفاظ على مدخراته بطريقة عادلة.

وناشد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين عدم بيع مدخراتهم من الذهب، وموضحا أن السعر العالمي قابل للارتفاع مرة أخرى، لأن ذلك قد يأتي بحركة عكسية قوية في السوق نتيجة بيع الذهب والتخلص منه خلال الفترة المقبلة.