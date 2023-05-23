الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يواصل الذهب تعويض خسائره التي تكبدها خلال الأيام الماضية بعد صدور قرار إعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.


سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في مصر دون مصنعية


نعرض في التقرير التالي  سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية بعد ارتفاعه من جديد على مدار اليومين الماضيين.

 

سعر الذهب عيار 24


بيع 2,760 جنيها 
شراء 2,783 جنيها


سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,530 جنيها 
شراء 2,551 جنيها


سعر الذهب عيار 21


بيع 2,415 جنيها 
شراء 2,435 جنيها


سعر الذهب عيار 18


بيع 2,070 جنيها 
شراء 2,087 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,610 جنيهات 
شراء 1,623 جنيها


سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,380 جنيها 
شراء 1,391 جنيها


سعر الأونصة 
بيع 85,836  جنيها 
شراء 86,547 جنيها

سعر الجنيه الذهب
بيع 19,320 جنيها 
شراء 19,480 جنيها


سعر الكيلو
بيع 2,760,000 جنيه 
شراء 2,782,857 جنيها

 

كيف يتم تحديد أسعار الذهب عالميًا وتأثيرها على المنتجات المحلية؟

بائعو الذهب يكشفون ما الذي يحدث في سوق المعدن الأصفر؟

 

تحذير من بيع الذهب


في تصريحات تليفزيونية لهاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب حاليًا تقترب من السعر العالمي، متوقعًا عدم انخفاض سعر الذهب خلال الفترة القادمة لأن الأسعار الحالية في السوق مناسبة ونضمن للمستهلك الحفاظ على مدخراته بطريقة عادلة.

وناشد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين عدم بيع مدخراتهم من الذهب، وموضحا أن السعر العالمي قابل للارتفاع مرة أخرى، لأن ذلك قد يأتي بحركة عكسية قوية في السوق نتيجة  بيع الذهب والتخلص منه خلال الفترة المقبلة.

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تراجع الذهب عالميًا اليوم الإثنين.. والأوقية تُسجل 1971.79 دولار

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كيف يتم تحديد أسعار الذهب عالميًا وتأثيرها على المنتجات المحلية؟

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