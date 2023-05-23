سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية
يواصل الذهب تعويض خسائره التي تكبدها خلال الأيام الماضية بعد صدور قرار إعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في مصر دون مصنعية
نعرض في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية بعد ارتفاعه من جديد على مدار اليومين الماضيين.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,760 جنيها
شراء 2,783 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,530 جنيها
شراء 2,551 جنيها
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,415 جنيها
شراء 2,435 جنيها
سعر الذهب عيار 18
بيع 2,070 جنيها
شراء 2,087 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,610 جنيهات
شراء 1,623 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,380 جنيها
شراء 1,391 جنيها
سعر الأونصة
بيع 85,836 جنيها
شراء 86,547 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 19,320 جنيها
شراء 19,480 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,760,000 جنيه
شراء 2,782,857 جنيها
تحذير من بيع الذهب
في تصريحات تليفزيونية لهاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب حاليًا تقترب من السعر العالمي، متوقعًا عدم انخفاض سعر الذهب خلال الفترة القادمة لأن الأسعار الحالية في السوق مناسبة ونضمن للمستهلك الحفاظ على مدخراته بطريقة عادلة.
وناشد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين عدم بيع مدخراتهم من الذهب، وموضحا أن السعر العالمي قابل للارتفاع مرة أخرى، لأن ذلك قد يأتي بحركة عكسية قوية في السوق نتيجة بيع الذهب والتخلص منه خلال الفترة المقبلة.