تراجع الذهب عالميًا اليوم الإثنين.. والأوقية تُسجل 1971.79 دولار

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع استقرار الدولار، لكن المناقشات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي وتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" عن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، حدت من تكبد المعدن الأصفر مزيدًا من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1971.79 دولار للأوقية "الأونصة"، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1975.00 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ما يجعل الذهب أعلى سعرا بالنسبة للمشترين في الخارج.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم؛ لبحث رفع سقف الدين، وتتجه الأنظار إلى هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل لتلك الأزمة بعد توقف المفاوضات يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الجمعة بعدما قال رئيس الاحتياطي الاتحادي، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة وسط حالة من الضبابية تحيط بتأثير كل من الزيادات السابقة وأحدث أزمة في القطاع المصرفي، مع حقيقة أن التضخم أظهر أنه من الصعب السيطرة عليه.

وتصبح السبائك التي لا تدر عائدًا أقل جاذبية في سوق تشهد أسعار فائدة مرتفعة.

ووفقا للمحلل وانج تاو من "رويترز"، قد يتجاوز الذهب حد 1985 دولارا، ويصعد إلى نطاق يتراوح بين 1992 و2003 دولارات قبل أن يتراجع.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.62 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1058.62 دولار وخسر البلاديوم 0.5 بالمئة مسجلاً 1505.56 دولار.