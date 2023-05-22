سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

يتزايد البحث عن سعر الذهب في مصر لرصد آخر التحركات في سعر المعدن الأصفر الذي يشهد حالة من التذبذب على مدار الايام الماضية ما بين الانخفاض والارتفاع.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023

نعرض خلال هذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين 22 مايو 2023 في مصر دون مصنعية في آخر تحديث له.

يلاحظ حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب على عكس معاملاته أمس الأحد وهو ما نشهده في أسعار اليوم الاثنين ليعوض خسائره التي تكبدها على مدار الأيام الماضية التي انخفض فيها.

سعر جرام الذهب من عيار 24

بيع 2,743 جنيها

شراء 2,800 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,514 جنيها

شراء 2,567 جنيها



سعر جرام الذهب من عيار 21

بيع 2,400 جنيه

شراء 2,450 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 18

بيع 2,057 جنيها

شراء 2,100 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,600 جنيه

شراء 1,633 جنيها



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,371 جنيها

شراء 1,400 جنيه



سعر الأونصة

بيع 85,303 جنيهات

شراء 87,080 جنيها



سعر الجنيه الذهب

بيع 19,200 جنيه

شراء 19,600 جنيه



سعر الكيلو

بيع 2,742,857 جنيها

شراء 2,800,000 جنيه



أسعار الذهب أمس الأحد

سعر جرام الذهب من عيار 24

بيع 2,697 جنيها

شراء 2,754 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,472 جنيها

شراء 2,525 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 21

بيع 2,360 جنيها

شراء 2,410 جنيهات



سعر جرام الذهب من عيار 18

بيع 2,023 جنيها

شراء 2,066 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,573 جنيها

شراء 1,607 جنيهات



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,349 جنيها

شراء 1,377 جنيها