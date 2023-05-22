سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية
يتزايد البحث عن سعر الذهب في مصر لرصد آخر التحركات في سعر المعدن الأصفر الذي يشهد حالة من التذبذب على مدار الايام الماضية ما بين الانخفاض والارتفاع.
سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023
نعرض خلال هذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين 22 مايو 2023 في مصر دون مصنعية في آخر تحديث له.
يلاحظ حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب على عكس معاملاته أمس الأحد وهو ما نشهده في أسعار اليوم الاثنين ليعوض خسائره التي تكبدها على مدار الأيام الماضية التي انخفض فيها.
سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,743 جنيها
شراء 2,800 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,514 جنيها
شراء 2,567 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 21
بيع 2,400 جنيه
شراء 2,450 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 18
بيع 2,057 جنيها
شراء 2,100 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,600 جنيه
شراء 1,633 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,371 جنيها
شراء 1,400 جنيه
سعر الأونصة
بيع 85,303 جنيهات
شراء 87,080 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 19,200 جنيه
شراء 19,600 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,742,857 جنيها
شراء 2,800,000 جنيه
أسعار الذهب أمس الأحد
سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,697 جنيها
شراء 2,754 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,472 جنيها
شراء 2,525 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 21
بيع 2,360 جنيها
شراء 2,410 جنيهات
سعر جرام الذهب من عيار 18
بيع 2,023 جنيها
شراء 2,066 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,573 جنيها
شراء 1,607 جنيهات
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,349 جنيها
شراء 1,377 جنيها