الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

الذهب
الذهب

يتزايد البحث عن سعر الذهب في مصر لرصد آخر التحركات في سعر المعدن الأصفر الذي يشهد حالة من التذبذب على مدار الايام الماضية ما بين الانخفاض والارتفاع.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023

نعرض خلال هذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين 22 مايو 2023 في مصر دون مصنعية  في آخر تحديث له.

يلاحظ حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب على عكس معاملاته أمس الأحد وهو ما نشهده في أسعار اليوم الاثنين  ليعوض خسائره التي تكبدها على مدار الأيام الماضية التي انخفض فيها.

سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,743 جنيها 
شراء 2,800 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,514 جنيها 
شراء 2,567 جنيها


سعر جرام الذهب من عيار 21 
بيع 2,400 جنيه 
شراء 2,450 جنيها

 

سعر جرام الذهب من عيار 18 
بيع 2,057 جنيها 
شراء 2,100 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,600 جنيه 
شراء 1,633 جنيها


سعر جرام الذهب من عيار 12 
بيع 1,371 جنيها 
شراء 1,400 جنيه


سعر الأونصة
بيع 85,303 جنيهات 
شراء 87,080 جنيها


سعر الجنيه الذهب
بيع 19,200 جنيه 
شراء 19,600 جنيه


سعر الكيلو
بيع 2,742,857  جنيها
شراء 2,800,000 جنيه

 

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أسعار الذهب أمس الأحد

سعر جرام الذهب من عيار 24 
بيع 2,697 جنيها 
شراء 2,754 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 22 
بيع 2,472 جنيها 
شراء 2,525 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 21 
بيع 2,360 جنيها 
شراء 2,410 جنيهات


سعر جرام الذهب من عيار 18 
بيع 2,023 جنيها 
شراء 2,066 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 14 
بيع 1,573 جنيها 
شراء 1,607 جنيهات


سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,349 جنيها 
شراء 1,377 جنيها

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