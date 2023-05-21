بائعو الذهب يكشفون ما الذي يحدث في سوق المعدن الأصفر؟

انخفاضات متتالية أصابت سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي، ولم يلبث بداية الأسبوع الحالي حتى بدأ في التصاعد مرة أخرى في أسعاره، ليكاد يقترب من الأسعار التي كانت موجودة قبل الانخفاض، بل يتنبأ البعض ارتفاع أكبر.

ويرتبط سوق الذهب في مصر بالسوق العالمي ويتحدد سعره وفقًا له، لذلك يتوقع كثيرون أن يعاود المعدن الأصفر للصعود مرة أخرى خلال الشهر القادم محدثًا ارتفاعًا ضخمًا في حالات البيع والشراء له.

الذهب يواصل الصعود

وصباح اليوم، واصل الذهب الارتفاع على الأعيرة كافة بنحو 40 جنيهًا بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، واستمر الذهب بذلك في تعويض خسائره ليرتفع نحو 65 جنيهًا للجرام اليوم حتى منتصف التعاملات بعدما ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام أمس، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 165 جنيهات خلال اليومين الأخيرين.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2771 جنيهًا للجرام، بينما عيار 21 وصل نحو 2425 جنيهًا للجرام، وزاد سعر الذهب (عيار 18) إلى 2078 جنيهًا للجرام، وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1616 جنيهًا للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 19400 جنيه، ويختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أول أمس الجمعة، بارتفاع 20 دولارا بزيادة 1.03%، مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

تجار ذهب يكشفون نسبب انخفاض السعر وارتفاعه

"الدستور" تحدثت مع بعض التجار والباعة عما يحدث في سوق الذهب، الآن، أحمد عبدالله، أحد بائعي الذهب في شارع عبدالرحمن بمنطقة حلوان، أوضح أن الأمر كله متروك للسعر العالمي، وبناء عليه يتم تحديد السعر صعودًا وهبوطًا.

ويوضح أن في مصر تجار الذهب هم من يحددون السعر الخاص بالذهب دون تدخل حكومي: "عشان كدة فيه فرق في سعر الذهب بين السعر العالمي والسعر في مصر"، ويتم تسعيره من قبلهم بحسب سعر الدولار إلى جانب تحقيق هامش ربح لهم وكذلك على حسب حاجة العرض والطلب.

وأشار إلى أن الذهب مثله مثل الدولار متأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وما يحدث في روسيا وأوكرانيا؛ لأن كثيرون يجدون الآمان في الذهب فيكون الطلب عليه أكثر من العرض، كما أن قياسه مرتبط بقياس سعر الدولار ويتبع البورصة العالمية.

يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعًا للذهب، منها 120 موقعًا ومنجمًا تم استخراج الذهب منها قديمًا، ومن بينها منجم السكري الأكبر والأشهر في مصر.

وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة بـ 375 مليون دولار في قطاع التعدين خلال عامين، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات المباشرة لتبلغ مليار دولار عام 2030.

الشراء المتزايد أدى إلى ارتفاه مجددًا

بينما خليل متولي، بائع آخر في نفس الشارع، يقول أن هناك فرق نحو 110 جنيهًا في الجرام بين السعر العالمي للذهب وهو السعر الحقيقي وبين السعر المصري، لذلك سعر الذهب مرتفع في مصر عن الخارج.

أشار إلى أن الشراء في الوقت الحالي ليس انسب حل، لأن الذهب ليس له توقيت معين هو الأصح للشراء، فلا بد من إتباع فكرة الشراء على فترات وأسعار مختلفة وعمل متوسط بين الأسعار وعدم الاعتماد على توقيت معين دون غيره.

وبين أن الهجوم على الشراء في الفترة الماضية هو ما أدى إلى رفع السعر مرة أخرى، لأن أي سلعة يزيد عليها الطلب ترتفع سعرها من قبل التجار، بسبب المعرفة التامة بحاجة المواطنين للاستثمار في الوقت الحالي لذلك عاد سعره للارتفاع مرة أخرى.