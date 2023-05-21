آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في ختام التعاملات المسائية استقرارا.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية والعالمية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨ نحو ٢١٦٠ جنيها

وسجل عيار ٢١ نحو ٢٥٢٠ جنيها

وسجل عيار ٢٤ نحو ٢٨٨٠ جنيها

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب ٢٠١٦٠ جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية .



وأوضح أن سعر الذهب العالمي ١٩٧٧ دولار للأونصة.



وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.