ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

مع انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الابتدائية، حرص أولياء الأمور والطلاب على معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، نتائج الصف السادس الابتدائي في الترم الثانى 2023، منوهًة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة سادسة ابتدائي الترم الثانى لعام 2023 فى المدارس في الأسبوع المقبل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2023، خطوات الحصول على النتيجة.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم المصرية في محافظة القاهرة، 3 طرق للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2023، ويمكن الحصول على النتيجة لطلاب الصف السادس الابتدائي بالترم الثانى 2023، من خلال الاتصال وتكون من على الخط الأرضى في رقم «09000100» أو من تكون من خلال أي هاتف محمول وتكون على رقم «5757».

وبالنسبة للطريقة الثانية، فيمكنك الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي في الترم الثانى 2023 وتكون من خلال المحادثة الآلية عبر الموقع الرسمي بمديرية التربية والتعليم المصرية.

أما الطريقة الثالثة للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في الترم الثانى 2023، فهى الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القاهرة، من هنا. اختار المرحلة التعليمية التى ستريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة بها. وقم بإدخال الرقم القومي للطالب. اختر الصف الدراسي واختار المرحلة الدراسية والعام الدراسي 2022-2023 واختر الفصل الدراسي. قم باختيار عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة فور إعلانها.

نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الثانى 2023

وقامت مديرية التربية والتعليم بالإعلان بمحافع القاهرة، عن نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي في الترم الثاني وذلك منذ قليل، موضحة أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصفين ( الرابع والخامس الابتدائي ا بالمدارس في الأسبوع المقبل.

كما أتاحت رابط الاستعلام والحصول على نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الترم الثاني 2023، ويتاح الحصول على نتنيجة الصفين الصف الرابع والصغ الخامس الابتدائي في الترم الثاني 2023 عبر الدخول على البوابة الإلكترونية بمحافظة القاهرة من هنا.