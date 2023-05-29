الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستندات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والتحويل من التربية والتعليم

الصف الأول الأزهري
الصف الأول الأزهري

يبحث الكثير من أولياء الأمور من الراغبيين في إلحاق أولادهم بالتعليم الأزهري عن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، ولم يعلن حتى الآن الأزهر الشريف عن موعد تلقى طلبات الإلتحاق لكن من المتوقع أن تكون خلال شهر يونيه المقبل.

مستندات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 

وينشر “ الدستور” الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 :

1- تقديم ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.
2 -  ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز الصحية والتابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية
3- تقديم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم 4×6.
4- صورة بطاقة شخصية للأب والأم سارية.
5- صورة (فاتورة مياه أو كهرباء ) لإثبات محل السكن كي يتم إلحاقه بمعهد قريب من مسكنه.
دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.

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الأوراق المطلوبة للتحويل من التربية والتعليم للأزهر الشريف

كما ينشر “ الدستور” الأوراق المطلوبة   للتحويل من التربية والتعليم للأزهر الشريف وهي كالآتي.. 

1-  بيان نجاح من المدرسة المحول منها الطالب معتمد بخاتم الشعار .

2-  عدد ( ۲ ) صورة شخصية للطالب

3- صورة شهادة الميلاد للطالب .

4- صورة بطاقة ولى الأمر.

5- استمارة التحول من التعليم العام للأزهر الشريف معتمدة بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية للتربية والتعليم .

طلب مقدم لرئيس الإدارة المركزة وصيغته كالآتي :

السيد صاحب الفضيلة رئيس الإدارة المركزة لمنطقة البحيرة الأزهرية تحية طيبة وبعد الرجاء من فضيلتكم التكرم بالموافقة على قبول نجلي :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالصف : بالأزهر الشريف، وذلك بعد اجتيازه الاختبار في الأجزاء المطلوبة حفظها من القرآن الكريم .

ولفضيلتكم جزيل الشكر

مقدمه لفضيلتكم ولى أمر الطالب.

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