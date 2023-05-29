الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

الثانوي الأزهري
الثانوي الأزهري

يستطيع طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 الاطلاع على نتائج الامتحانات بعد اعتمادها وإعلانها عبر الأزهر الشريف، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجه الصف الاول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023.

بوابة الازهر الالكترونية

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات لطلاب الشهادات الأزهرية  بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات وتدقيقها واعتمادها من الأزهر الشريف ثم توفيرها عبر البوابة ، ويستطيع الطلاب الاطلاع على نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية ونتيجة الشهادة الثانوية فور اعتمادها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية: 

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

أولًا : الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثانيًا : الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف 

ثالثًا : اختر ايقونة نتائج الأزهر الشريف 

رابعًا : اختر المرحلة التعليمية سواء الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية

خامسًا اكتب المنطقة التابع لها المعهد الازهري الذي يدرس به الطالب

سادسًا : اكتب رقم الجلوس، واضغط على بحث

وأكدت إدارة الأزهر الشريف ان نتيجة الامتحانات الموجودة عبر بوابة الأزهر الالكترونية نتائج استرشادية ولابد من الاتجاه إلى المعهد الأزهري التابع له الطالب للحصول على النتيجة التي يتم توزيعها بمجرد اعتمادها على جميع المعاهد الأزهرية . 

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 

تستمر أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في المعاهد الأزهرية،  ويتم نشر نتيجة أولى ثانوي 2023 عبر المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية بصورة تقليدية ، حيث توفر بوابة الأزهر الشريف نتائج الشهادات فقط سواء الشهادة الابتدائية أو الشهادة الاعدادية أو الشهادة الثانوية الأزهرية . 

ويستطيع طلاب الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي الازهري بالاتجاه إلى المعهد الأزهري الأقرب له، وكان طلاب الصف الاول الثانوي الأزهري قد انهوا امتحانات الترم الثاني يوم 16 مايو 2023 ، والتي استمرت ما يقرب من 16 يوم حيث بدأت يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.

بينما توفر بوابة وزارة التربية والتعليم  نتيجة الصف الاول الثانوي العام لجميع الطلاب ، كما توفرها كل مدرسة بالمجان للطلاب .

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023 بالقاهرة

الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الاول الثانوي الازهري نتيجة أولى ثانوي بوابة الازهر الالكترونية

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