الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة في المستشفى.. كيف استقبلت أسرة طالب الأزهر عميد الكلية لامتحان ابنهم؟

جريدة الدستور

فى لفته إنسانية من كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، قام عميد الكلية وعدد من الوكلاء والموظفين، بعقد امتحان لطالب داخل مستشفى الرمد بجامعة طنطا ،بعد إصابته فى حادثة كادت أن تذهب عينه.

أكد الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم أنه تلقى اتصالا من أحد الزملاء بحدوث حادثة لأحد طلبة الكلية واصابته إصابة كبيرة فى عينه، مؤكدًا لـ"الدستور" إنه فكّر على الفور فى تأجيل امتحان الطالب، لكن فى نفس اللحظة همس أحد الطلاب فى أذنه لإمكانية عقد اختبار له فى نفس يوم الامتحان.

أضاف “كونت خلية اتصالات التى أكدت أنه يمكن أن يمثل أمام لجنه الاختبار، مشيرًا إلى أنه تواصل مع رؤسائه فى جامعة الأزهر وتم الاتفاق على إقامة لجنة خاصة داخل المستشفى: ”لجنة مكونة رؤساء الأقسام والموظفين والوكلاء برئاستي توجهت للمستشفى وكانت الدهشة تعلو وجوه كلا من الحاضرين من العاملين بالمستشفى وأسرة الطالب".

أضاف أن الكلية قامت بالتطبيق العملي للحديث القدسي الذي في صحيح مسلم: (إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي!!!
قالَ: يا رَبِّ، كيفَ أعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟!
قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ) ووجدنا الله عنده.

أضاف عميد الكلية أن جامعة الأزهر عندما تقوم ممثلة في كلية الوحي الإلهي (القرآن بطنطا) بالانتقال برمتها لابنها لتحتضنه أولا وتشعره قيمته الثمينة وتمسح على رأسه إنما هى تقوم بدعوة عملية مطابقة للدعوة النظرية، الممثلة في النصوص النقلية لتقول للعالمين هذا هو الأزهر الحاني على أولاده.

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عميد كلية القرآن الكريم بطنطا الأزهر ينتقل برمته إلى ابنها

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