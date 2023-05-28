الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع قرب تقديم الصف الأول الابتدائي.. ننشر الأوراق المطلوبة قبل الالتحاق

أولى ابتدائي
أولى ابتدائي

يبحث العديد من أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة بشأن التقديم فى الصف الأول الابتدائي، حيث نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن بدء التقديم للصف الأول الابتدائي سيكون بداية من يوم 1 يونيو المقبل، وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم وكشفت المديريات التعليمية على الأوراق المطلوبة وهى كالتالى: 

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.. والأوراق المطلوبة

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 / 2024

_صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

_شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)

_ملف كامل الدمغات.

_10 صور شخصية حديثة للطفل، مقاس 4 في 6 وبخلفية بيضاء.

_ما يثبت محل السكن، مثل إيصال غاز أو كهرباء أو المياه.

_ لا يقل عمر الطفل المتقدم عن 6 سنوات.

_ التزام ولي الأمر الطالب بمتابعة التنسيق عبر الموقع المخصص، وتقديم الملف الخاص بالطفل المتقدم إلى المدرسة بعد إعلان أسماء الطلاب المقبولين.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 / 2024

جدير بالذكر أنه قد أكدت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

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كما أوضحت الوزارة أنه خلال فترة التقدم الإلكترونى يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

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