الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

تفتح وزارة التربية والتعليم باب التقدم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية لعام 2023 قبل بداية العام الدراسي الجديد بعدة أشهر، لتتيح لأولياء الأمور تجهيز أوراق أبنائهم والتقديم إلكترونيًا عن طريق الرابط المتاح على موقع الوزارة. ويتم عرض هذا الرابط في التقرير التالي.

رابط تقديم أولى ابتدائي للمدارس الحكومية 

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحديد عن موعد تقديم أولى ابتدائي للمدارس الحكومية، ولكن من المتوقع أن يكون بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت في 6 مايو الجاري.

 

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2023

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2023 الفصل الدراسي الثاني

ويتم تقديم الصف الأول الابتدائي الكترونيًا عن طريق رابط تفعله وزارة التعليم العالي على بوابة مركز المعلومات ، ويمكن الدخول إلى البوابة عبر الرابط التالي https://emis.gov.eg ، ومع بدأ التسجيل سيتم اتاحت رابط تقديم أولى ابتدائي داخلها . 

 

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي والأوراق المطلوبة 

 

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي موحدة على مدار السنوات وتعلنها وزارة التربية والتعليم كل عام مع بداية التقديم فيشترط تقديم الصف الأول الابتدائي أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 6 سنوات، ولا يزيد 9 سنوات.

ومن أهم شروط تقديم أولى ابتدائي أن يكون محل إقامة الطالب في النطاق الجغرافي للمدرسة التي يتقدم لها ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم (١٥٤) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٩٨٩م الخاص بالالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

 

وعن الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي فهي كما تحددها وزارة التربية والتعليم كل عام كالتالي: 

توفير شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

 صورة سارية للبطاقة الشخصية للأب والأم، وفي حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة.

 8 صور شخصية مقاس 4×6.

وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

تجهيز الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل ، وختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم بالإضافة إلى صورة منها.

يجب تقديم طلب التقديم عبر الموقع الإلكتروني الذي تتيحه وزارة التربية بعد فتح باب التقديم وطباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

 

txt

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني 

تقديم الصف الأول الابتدائي تقديم أولى ابتدائي الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

الأهم بالشرق الأوسط.. "مرسيدس" تُعلن توسعات جديدة فى السوق المصرية

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"