تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

تفتح وزارة التربية والتعليم باب التقدم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية لعام 2023 قبل بداية العام الدراسي الجديد بعدة أشهر، لتتيح لأولياء الأمور تجهيز أوراق أبنائهم والتقديم إلكترونيًا عن طريق الرابط المتاح على موقع الوزارة. ويتم عرض هذا الرابط في التقرير التالي.

رابط تقديم أولى ابتدائي للمدارس الحكومية

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحديد عن موعد تقديم أولى ابتدائي للمدارس الحكومية، ولكن من المتوقع أن يكون بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت في 6 مايو الجاري.

ويتم تقديم الصف الأول الابتدائي الكترونيًا عن طريق رابط تفعله وزارة التعليم العالي على بوابة مركز المعلومات ، ويمكن الدخول إلى البوابة عبر الرابط التالي https://emis.gov.eg ، ومع بدأ التسجيل سيتم اتاحت رابط تقديم أولى ابتدائي داخلها .

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي والأوراق المطلوبة

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي موحدة على مدار السنوات وتعلنها وزارة التربية والتعليم كل عام مع بداية التقديم فيشترط تقديم الصف الأول الابتدائي أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 6 سنوات، ولا يزيد 9 سنوات.

ومن أهم شروط تقديم أولى ابتدائي أن يكون محل إقامة الطالب في النطاق الجغرافي للمدرسة التي يتقدم لها ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم (١٥٤) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٩٨٩م الخاص بالالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وعن الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي فهي كما تحددها وزارة التربية والتعليم كل عام كالتالي:

توفير شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

صورة سارية للبطاقة الشخصية للأب والأم، وفي حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة.

8 صور شخصية مقاس 4×6.

وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

تجهيز الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل ، وختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم بالإضافة إلى صورة منها.

يجب تقديم طلب التقديم عبر الموقع الإلكتروني الذي تتيحه وزارة التربية بعد فتح باب التقديم وطباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.