نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2023 الفصل الدراسي الثاني

أنهى طلاب رابعة ابتدائي امتحاناتهم التي بدأت في 6 مايو الجاري واستمرت لمدة 4 أيام، وبدأت عمليات تصحيح نتيجة الصف الرابع الابتدائي في كافة المدارس.

وتعلن المدارس نتيجة رابعة ابتدائي عبر منصاتها الالكترونية كما يتم توفيرها في المدارس أيضًا مجانًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2023.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2023

تتيح بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع الابتدائي كما تتيح نتائج سنوات النقل حتى الصف الثاني الثانوي بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية .

ويمكن لأولياء الامور الاطلاع على نتيجة رابعة ابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي فور الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج باتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثانيًا : قم باختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل».

ثالثًا: قم باختار من خانة الصف الصف الرابع الابتدائي، وفي خانة الفصل الدراسي اختار الثاني .

رابعًا : حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

خامسًا : أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس.

سادسًا : أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته .

سابعًا : اضغط على «استعلام»، فتظهر النتيجة فور اعتمادها .

درجات الصف الرابع الابتدائي 2023

لا تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة درجات وإنما يتم التعبير عنها بألوان، وهو الاتجاه الذي اتبعته وزارة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة، وتعبر هذه الألوان عن مدى استيعاب الطلاب لدروسهم وتأتي كالتالي:

يعبر اللون الأزرق على أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة ووصل مجموع درجاته بين 85 إلى 100 درجة.

يعبر اللون على أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على مجموع درجات بين 65 لأقل من 85 درجة.

أما اللون الأصفر فيعني أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم وحصل على مجموع درجات بين 50 لأقل من 65 درجة.

واللون الأحمر يعن أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم وحصل على مجموع درجات بين 1 لأقل من 50درجة.