يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس عبر محرك "جوجل" الشهير، للقدرة على الحصول على نتيجة الامتحان بالنسبة للأهالي والطلاب والمهتمين بهذا الفصل الدراسي بالبحث عن النتائج وآخر أخبارها.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2023

ولاهتمام أولياء الأمور والطلاب بشكل دائم بالنتيجة فور الانتهاء من تأدية الامتحانات، نقدم لكم من خلال هذه السطور لينك الحصول على النتيجة برقم الجلوس:

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

يتم الإعلان عن النتيجة من الجهات التعليمية المتعلقة بالمنطقة بها، وفي المدارس كما يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الموقع التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

ويتم بعد دخول الموقع تحديد المرحلة التعليمية، ثم اختيار الصف الثاني الاعدادي، والفصل الدراسي الثاني عام 2023/، ويتم تسجيل البيانات المطلوبة، و ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على كلمة استعلام، وبذلك تظهر النتيجة فور الإعلان عنها بالمدارس عقب الانتهاء من تأدية الأمتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة:

يوم السبت 29/4/2023: امتحان مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.

يوم الأحد 30/4/2023: امتحان المستوى الرفيع.

يوم الأربعاء 3/5/2023: امتحان مادتي التربية الفنية، والتربية الرياضية “خاص بالمدرسة السعيدية”.

جدول امتحانات المواد الأساسية للصف الثاني الإعدادي للعام 2023:

يوم الأحد 7/5/2023: امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء 9/5/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الخميس 11/5/2023: امتحان مادة الهندسة.

يوم الأحد 14/5/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء 16/5/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

يوم الخميس الموافق 18/5/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.