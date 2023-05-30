رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والأوراق المطلوبة

يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 وفق البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية شهر يونيو المقبل ، والذي يستمر لمدة شهر .

وحدد بيان وزارة التربية والتعليم شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 ، كما حدد خطوات التقديم الإلكتروني وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي .

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

توفر وزارة التربية والتعليم رابط الكتروني لتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 ليبدأ يوم الخميس المقبل 1 يونيو 2023 وحتى 30 يونيو 2023.

ويستطيع الراغبون في تقديم الصف الأول الابتدائي الدخول عبر موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا، الدخول بالرقم القومي لولى الامر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا ، عليك إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم أولى ابتدائي ، ثم قم بتسجيل الرقم السري ، واتباع الخطوات أمامك وبعد الانتهاء من استمارة تقديم الصف الأول الابتدائي عليك طباعة الاستمارة لتقديمها إلى المدرسة مع الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة القبول النهائي، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

الاوراق المطلوبة تقديم أولى ابتدائي 2024