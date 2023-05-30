الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والأوراق المطلوبة

الابتدائي
الابتدائي

يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 وفق البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية شهر يونيو المقبل ، والذي يستمر لمدة شهر .

وحدد بيان وزارة التربية والتعليم شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 ، كما حدد خطوات التقديم الإلكتروني وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي . 

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

توفر وزارة التربية والتعليم رابط الكتروني لتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024  ليبدأ يوم الخميس المقبل 1 يونيو 2023 وحتى 30 يونيو 2023.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

ويستطيع الراغبون في تقديم الصف الأول الابتدائي الدخول عبر موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا، الدخول بالرقم القومي لولى الامر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا ، عليك إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم أولى ابتدائي ، ثم قم بتسجيل الرقم السري ، واتباع الخطوات أمامك وبعد الانتهاء من استمارة تقديم الصف الأول الابتدائي عليك طباعة الاستمارة لتقديمها إلى المدرسة مع الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة القبول النهائي، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

الاوراق المطلوبة تقديم أولى ابتدائي 2024 

  • شهادة ميلاد الطالب حديثة و2 صورة منها.
  • تقديم البطاقة الصحية للطالب، وإرفاقها بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.
  • عدد 8 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.
  • وصل كهرباء أو مياه حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.
txt

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

الصف الأول الابتدائي تقديم أولى ابتدائي موقع مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم الاوراق المطلوبة تقديم أولى ابتدائي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول (صور)

"الطيران": 36 دولة إفريقية وقعت على التزام بدعم التشغيل الكامل داخل القارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)