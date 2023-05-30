الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

الإعدادية
الإعدادية

يوفر موقع الدستور لابنائنا طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية رابط الحصول على النتيجة بكل سهولة بعد اعتمادها بشكل رسمي من محافظ الدقهلية، بعد إعلان ظهور النتيجة في عدد من المحافظات وترقب أولياء الأمور والطلاب النتيجة بشكل رسمي كل تبع محافظته. 

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

في التقرير التالي تجدون رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 وخطوات الاستعلام عنها من اللينك المتوفر من موقع الدستور برقم الجلوس، للتيسير على الطلاب حصولهم على النتيجة المرتقبة وبداية اجازة نهاية العام بالفرحة المنتظرة للحصول على النتيجة. 

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 من خلال الرابط الموجود هنا

https://natiga.dostor.org/57/

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مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لطلابنا

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الدقهلية 

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الدقهلية  الدور الاول" للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت87.5٪ .

 أوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد من تقدموا لامتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الدقهلية  هذا العام عدد 123812 طالب وطالبة بالاعدادية العامة نجح منهم108296 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.

وقد أجرى محافظ الدقهلية اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الاوائل من ابناء المحافظة هنئهم على نجاحهم وتفوقهم وتمنى لهم مستقبلًا باهرًا ومزيد من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

درجات اللغة العربية 80 درجة.

درجات اللغة الإنجليزية 60 درجة.

درجات الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

درجات الرياضيات 60 درجة.

درجات العلوم 40 درجة.

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روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من المحافظين

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