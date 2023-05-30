يوفر موقع الدستور لابنائنا طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية رابط الحصول على النتيجة بكل سهولة بعد اعتمادها بشكل رسمي من محافظ الدقهلية، بعد إعلان ظهور النتيجة في عدد من المحافظات وترقب أولياء الأمور والطلاب النتيجة بشكل رسمي كل تبع محافظته.

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

في التقرير التالي تجدون رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 وخطوات الاستعلام عنها من اللينك المتوفر من موقع الدستور برقم الجلوس، للتيسير على الطلاب حصولهم على النتيجة المرتقبة وبداية اجازة نهاية العام بالفرحة المنتظرة للحصول على النتيجة.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 من خلال الرابط الموجود هنا

https://natiga.dostor.org/57/

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مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لطلابنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الدقهلية الدور الاول" للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت87.5٪ .

أوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد من تقدموا لامتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الدقهلية هذا العام عدد 123812 طالب وطالبة بالاعدادية العامة نجح منهم108296 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.

وقد أجرى محافظ الدقهلية اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الاوائل من ابناء المحافظة هنئهم على نجاحهم وتفوقهم وتمنى لهم مستقبلًا باهرًا ومزيد من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

درجات اللغة العربية 80 درجة.

درجات اللغة الإنجليزية 60 درجة.

درجات الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

درجات الرياضيات 60 درجة.

درجات العلوم 40 درجة.