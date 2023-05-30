بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية منذ قليل بـ نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الاسماعيلية

ويترقب أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسماعيلية والتي من المنتظر أنّ تعلن مديرية التربية والتعليم، عنها بعد قليل عقب اعتمادها من اللواء شريف بشارة محافظ الإقليم.

مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية

وتعلن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، بعد قليل، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح في مدارس المدينة والإدارات التعليمية المختلفة في المراكز والمدن.

وكشفت مديرية التربية والتعليم، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي للمديرية ، وسيجري نشر النتيجة عليه فور الانتهاء منها.

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اوائل الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية 2023

وسيعلن أسماء العشرة الأوائل على مستوى محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الاسماعيلية

وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الاسماعيلية الترم الثاني عبر موقع الدستور وسيتم نشر الرابط فور ظهور النتيجة .

وفي سياق متصل، تسود حالة من الغضب بين أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية؛ لعدم تمكنها من الوصول لنتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية؛ بسبب مواجهاهم خطأ في الاتصال بالخادم "Server"، الخاص بموقع المديرية، قبل إعلان النتيجة.

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلان النتيجة عبر موقعها الرسمي.

وقالت مديرية التعليم في بيانها "يعتمد المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 خلال دقائق، بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر الرابط"، ووضع رابط موقع مديرية التربية والتعليم، الذي يواجه مشاكل عديدة قبل الإعلان النتيجة، بسبب عدم تطويره.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الاسماعيلية

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن الموقع الرسمي لمديرية لم يتم تطويره برمجيًا منذ فترة كبيرة، ولم يتم زيادة مساحة السيرفر حتى يستطيع عدد أكبر من المستخدمين فتح الموقع في نفس الوقت، ما يؤدي لعدم إمكانية الوصول للموقع وفتحه للحصول على النتيجة، وفي حالة فتحه بعد محاولات عديدة يحتاج لعدة دقائق حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة.

وأشار إلى أن هذا الخطأ تقع فيه المديرية بشكل مستمر دون وجود حل له، ما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي في موعد إعلان النتائج كل عام.