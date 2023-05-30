ما بعد الاعدادية 2023.. 28 مدرسة تعليم فني بديلة للثانوية العامة

مع اقتراب إعلان نتائج نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، يبدأ أولياء الأمور، فى التفكير فى بدائل مدارس الثانوية العامة او مدارس ما بعد الاعدادية 2023 ، وخاصة بعد توسع وزارة التربية والتعليم، فى فتح مدارس تخصصية، بالتعليم الفني، وصعوبة نظام التعليم الجديد لطالب الثانوية العامة 2023.

مدارس ما بعد الاعدادية 2023

نرصد فى التقرير التالي أبرز اسماء مدارس ما بعد الاعدادية 2023 مدارس التي يمكن للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية:

مدارس ما بعد الاعدادية 2023 .. مدرسة توشيبا العربي

تعتمد المدرسة على نظام الكفاءات البشرية، حيث إن مدرسة توشيبا العربي 2022، تحتوي على أقسام: تكييف وتبريد، وقسم ميكانيكا، ومن ثم قسم كهرباء، وقسم تركيبات.

وتتميز المدرسة بأنها تعطي رواتب للطلاب نظير رحلاتهم التدريبية، تعليم الطالب أصول الصناعة الحديثة، كما هي بديل الثانوي العام والفني.

مدارس ما بعد الاعدادية 2023.. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

يوجد بالمدرسة 4 أقسام وهي: الهندسة، الكهرباء، الاتصالات والشبكات، ويحصل الخريج على شهادة الدبلوم في كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات، حيث تؤهل الدراسة في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، الطالب لاستكمال الدراسة الجامعية عقب الحصول علي شهادة الدبلوم في كليتي حاسبات ومعلومات و هندسه بأقسام اتصالات وشبكات وكهرباء، والدراسة فيها مجانية ومنحة مقدمة من الشركة.

ويشترط القبول في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" للعام الدراسي والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.

مدارس ما بعد الاعدادية 2023.. مدرسة ايجيبت جولد

ممن مميزاتها حصول الطالب على الرعاية الصحية والتدريب العملي خلال فترة الدراسة التي تستمر لمدة يومين في الأسبوع نظريًا و4 آخرين عمليًا.

تمنح مدرسة إيجيبت جولد طلابها مكافأة قيمتها تتراوح ما بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه بمجرد التحاقهم بها.

هناك عدة كليات مهمة يمكنك الإلتحاق بها في حال رغبت في إتمام الدراسة الجامعية بعد الإنتهاء من مدرسة الذهب والمجوهرات وهي كلية الفنون التطبيقية، وكلية التربية قسم التكنولوجيا التطبيقية، وكلية التكنولوجيا التطبيقية.

مدارس ما بعد الاعدادية 2023.. مدرسة الضبعة النووية

تقع المدرسة في مدينة الضبعة، بعد مدينة العلمين، في محافظة مطروح جنوبي الطريق الساحلي الإسكندرية- مطروح، وهي مدرسة ثانوية فنية تقبل البنين فقط، مُدة الدراسة بالمدرسة خمس سنوات.

يحصل خريجو المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام خمس سنوات، يتم خلالها إعداد وتخريج كوادر مؤهلة للعمل بالمفاعل النووي المصري السلمي بمنطقة الضبعة.

توفر المدرسة إقامة داخلية حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم، وصالة مذاكرة، وصالة رياضية، ويُسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والعودة للمدرسة يوم السبت.

يتم قبول 75 طالبًا فقط سنويا، بينهم 30 طالبًا من أبناء محافظة مطروح، 45 من باقي محافظات الجمهورية، يمكن لخريج المدرسة استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وكذلك الكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات.

مدارس ما بعد الاعدادية 2023 .. مدرسة السويدي

تعد مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية من أفضل مدارس التعليم الفني، حيث تقوم بمزج التعليم والتدريب العملي بالتعليم النظري، ويشكل العملي 80 %، من الدراسة والنظري 20 %.

ومن أهم مميزات مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان حصول الطالب بعد التخرج على 4 شهادات هي جدارات دولية، وشهادة الدبلوم الفني نظام 3 سنوات، وشهادة خبرة تدريب عملي من المصانع.

كما توفر المدرسة لطلابها زي مدرسي، وانتقالات كاملة، ومكافأة مالية شهرية، ويختار الدارس فيها بين عدة أقسام وهي الإلكترونيات الصناعية، مكونات الطاقة، وميكانيكا وصيانة.

مدرسة البترول

وتعد مدارس البترول من أهم مدارس مصر بديلًا عن الثانوية العامة، والتي قد تتميز بطريقة التعليم الفنية والحرفية بجانب تعليمهم النظري من خلال مناهج مطورة، حيث ستفتح مجال وفرص للعمل عقب التخرج منها.

وتتواجد مدرسة البترول بمصر بأكثر من مكان وأكثر من محافظة، حيث تتواجد في محافظات (محافظة القاهرة – محافظة الجيزة – محافظة بني سويف – محافظة المنيا – محافظة دمياط – محافظة الشرقية).

مدرسة مبارك كول

تعد مدارس مبارك كول من أفضل المدارس الثانوية الفنية في مصر حيث تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات تعليمية ألمانية ويتم تدريب الطلاب على أحدث وسائل التصنيع بجانب العمل بمكافأة أثناء فترة الدراسة وتوفير فرص عمل في المصانع بعد التخرج.

أما عن عدد سنوات الدراسة في مدارس مبارك كول المتخصصة ضمن برنامج التعليم المزدوج فهي 3 سنوات يحصل بعدها الطالب على الدبلوم الفني الصناعي حسب تخصصه اثناء الدراسة ويدرس الطلاب التخصصات بشكل نظري وعملي، وفي حال رسوب الطالب لا يمكنه إعادة السنة ويقوم بالتحويل إلى مدرسة أخرى، كما أنه يحصل على شهر واحد فقط كإجازة خلال العام الدراسي.

مدرسة غبور

أقسام مدارس غبور للتكنولوجيا التطبيقية، إصلاح السيارات الملاكي، دهان السيارات، إصلاح هياكل السيارات، إصلاح السيارات نقل ثقيل

- التخصص عادة يتم تحديده في نهاية السنة الأولى، يحق للطالب اختيار القسم المناسب بتوجيه من الخبراء من مدارس ساكسوني الدولية.

توفر المدرسة أسلوب دراسة يجمع بين الجانب النظري والعملي، والاحتكاك بسوق العمل من أول سنة من خلال التدريب بالمصانع والشركات، تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم المختلفة، الاهتمام بالجانب الرياضة فى المدارس، إقامة ورش عمل بالتعاون مع الجهات المختلفة لتعليم طلابنا العمل الجماعي وحل المشاكل والمهارات المختلفة للقيادة.

مدرسة الطاقة الشمسية

شروط مدرسة الطاقة الشمسية للالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية وخلوه من أي موانع صحية نفسية أو عيوب خلقية مثل قصر القامة، وتقديم شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض النفسية أو الصرع لتحمل العمل تحت ضغط، ومستقبل طلابها هو العمل في مجال الطاقة الشمسية بعد التخرج.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

توجد 4 مدارس مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، شبرا الخيمة، القليوبية، دمنهور، بني سويف، المنوفية وقويسنا، وتتضمن 3 تخصصات هي: المعامل، المحطات، الشبكات، وتتميز بمنح الطالب فور تخرجه وظيفة حكومية ثابتة، عدد سنوات الدراسة في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 3 سنوات فقط، كما أنها تقبل الطلاب المتفوقين فقط والحاصلين على مجموع يفوق 250 درجة، ويختلف من عام لآخر.

مدرسة الميكاترونيات

من مميزات مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجيا التطبيقية منحها الطلاب الخبرة في مجال يؤهله لسوق العمل بعد التخرج، ويتم التدريب عمليًا خلال فترة الدراسة، تقبل البنين والبنات، إلا أنه من عيوبها أنها توجد في القاهرة فقط.

مدرسة الشهيد أحمد تعلب

تعتمد المدرسة على تدريب الطلاب عمليًا ونظريًا لتؤهلهم للعمل في المجال الفندقي والمطاعم، وهي من المدارس الفندقية وتبلغ مدة الدراسة بها 3 سنوات دراسية فقط، وتتعاون مع وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤسسة مصر الخير ومطاعم أمريكانا.

مدرسة الإنتاج الحربي بحلون

من تخصصات مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان: تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية، اللحام وتشكيل المعادن، السباكة والمعالجات الحرارية، التركيبات الكهربائية، البتروكيماويات، المعدات الكهربائية، ميكانيكا السيارات، الحاسبات، تجارة الأثاث، تبريد وتكييف الهواء.

مدرسة إلكترو مصر

تخصصاتها مدرسة إلكترو مصر بعد الإعدادية: الصيانة الكهربائية بالشركة بالتعاون مع شركة شنايدر، المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية، وتقبل طلاب محافظات القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية فقط.

مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

تخصصاتها: تكنولوجيا الميكانيكا، الإلكترونيات وتكنولوجيا الكهرباء، وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.

مدرسة التمريض العام

تتميز مدرسة التمريض العام بوجودها في كل المحافظات، نظام الخمس سنوات، عبارة عن 3 سنوات دراسة في المدرسة وعامين دراسة معهد وبعدها 6 شهور امتياز، ولا يحق لأي طالب الحصول على وظيفة إلا بعد اجتياز الـ5 سنوات، كما تؤهل خريجيها للعمل في التمريض بمستشفيات وزارة الصحة عقب تخرجهم.

المدرسة العسكرية الرياضية

تبلغ سنوات الدراسة في المدرسة العسكرية الرياضية 5 سنوات فني أو 3 سنين صناعي، ويدرس فيها الطلاب اللغات الإنجليزية، الإيطالية والعربية، وتعادل معايير التدريب والتأهيل لدى المعاهد العليا الإيطالية.

مدرسة الثانوية الجوية

هي مدارس من شأنها أن تتبع القطاع الحكومي، حيث تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، على أن تبلغ مدة الدراسة داخلها ثلاث سنوات، يحصل بعدها الطالب على شهادة معتمدة، من شأنها أن تتساوى بشهادة الثانوية العامة، إلا أنها تؤهله إلى دخول الكليات العسكرية، وكذلك المعاهد.

شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الجوية هي: أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية من أبوين مصريين، ألا يقل عمره عن 14 عام ولا يزيد عن 17 سنة، اجتياز الفحوصات الطبية، كشف الهيئة والمقابلة الشخصية.

تهدف المدرسة إلى أن يكون الطالب شخصية قادرة على الاعتماد على نفسها في كافة الأمور الحياتية، كما يمكنها أن تتحمل كافة الصعاب، وأن تواجه تحديات العصر، ولا تقبل إلا الطلاب التي ترى أن فيهم روح المغامرة، حتى تكون رحلة الدراسة مكللة بالنجاح

مدرسة البريد

تعد أهم مميزات مدارس البريد بعد الإعدادية هي توفير فرص عمل لخريجي المدرسة في مصالح البريد المختلفة بعد التخرج من المدارسة أهمها في شركة البريد للاستثمار، وشركة البريد للتوزيع، وشركة البريد للنظم والتي جعلت عشرات الآلاف من الأسر تُقبل على التقديم بمدارس البريد بعد الشهادة الإعدادية

شروط مدرسة البريد بعد الإعدادية: ألا يزيد عمر المتقدم عن 17 سنة وألا يقل عن 14 عام، أن يكون حاملاً للجنسية المصرية من أبوين مصريين، الحصول على الحد الأدنى للقبول، والحد الأدنى للقبول، لا يقل عن 250 درجة، وذلك في السنوات الماضية وتقع في محافظة دمياط.

مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية

عنوان مدرسة الترسانة البحرية في: الإسكندرية، رأس البر الثانوية البحرية، المدارس الفنية في البحيرة، الثانوية البحرية ببورسعيد، الثانوية البحرية بدمياط، الخدمات اللوجستية، الثانوية البحرية في بور فؤاد.

تعد مدرسة الترسانة البحرية بالاسكندرية من اهم المدارس فى مجال الشحن والتفريغ والصيانة البحرية للسفن والمراكب

وهناك العديد من المميزات للالتحاق بالدراسة في مدرسة الترسانة البحرية في الإسكندرية، بعد استكمال الدراسة في المرحلة الإعدادية، حيث لا يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بالثانوية العامة، ومن مميزاتها، سهولة التقدم والقبول في وظائف القوات المسلحة المصرية بعد التخرج، وتسهيل عملية استخراج جواز السفر البحري، مما يجعل من عملية السفر إلى الخارج أمر في غاية السهولة، والعمل بالوظائف الخاصة بالميكانيكا والكهرباء البحرية، وبالمراكب التجارية أو المراكب الخاصة بنقل المسافرين، وكذلك الحصول على رتبة مهندس ثالث على المراكب البحرية، ززيادة فرص الطالب للالتحاق بوظائف بالخارج.

مدرسة الشعراوي

مدرسة الإمام محمد متولي الشعرواي للتكنولوجيا التطبيقية، هي إحدى بدائل الثانوية العامة وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من التعليم العام، التكنولوجي والفني.

الأقسام: الكهرباء، التبريد والتكييف، الصيانة المعمارية، السباكة، النقاشة والنجارة، مدة الدراسة: 3 سنوات دراسية.

وتشترط أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة

وتتبع مدرسة التمريض العسكري القوات السلحة المصرية، وزارة الدفاع، وأوراق التقديم: شهادة رسمية تفيد نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية للعام الحالي، شهادة ميلاد الطالب أصلية، صورة حديثة.

تقبل الطلاب الحاصلين على حد أدنى 220 درجة، وحتى 240 درجة، وتتميز بصرف مكافأة مالية خلال فترة التدريب، يحصل الطالب على مرتب شهري بعد التخرج، الاشتراك في نوادي ضباط الصف، علاجه وأسرته أثناء التدريب وبعد التخرج في المستشفيات العسكرية، مجانًا، الطالب يؤهل للحصول على منح دراسية داخل مص وخارجها.

من أهم شروط دخول التمريض العسكري للبنات ألا يكون سبق الزواج للطالبة المتقدمة للالتحاق بمدارس التمريض العسكري، وألا يكون لديها النية في الزواج طوال فترة الدراسة.

مدرسة البتروكيماويات

وتشترط مدرسة البتروكيماويات حصول طالب الإعدادية على نسبة لاتقل عن 97% بإجمالي مجموع درجات 270 درجة كمجموع كلي، حيث عتبر مدرسة البتروكيماويات من المدارس ذات التنسيق المرتفع على مستوى جمهورية مصر العربية لتميزها في طرق التدريس كمدرسة متخصصة عن باقي المدارس وتفوق طلابها.

عدد سنوات الدراسة: 5 سنوات.

الشروط: ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام، اجتياز الكشوفات النفسية، الطبية، الاختبارات الرياضية، كشف الهيئة واجتياز امتحان اللغة الإنجليزية.

مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

شروط مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية لطلاب الشهادة الإعدادية، والمميزات التي سيتم الحصول عليها، مثل فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، والتدريب العملي في أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وفتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في شهر يوليو المقبل.

وتحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، كما يتم إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى، على ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2021، وتبلغ مدة الدراسة: 5 سنوات، مجال الدراسة: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريبات العملية.

مدرسة التمريض العسكري الشرطية

تعد مدرسة التمريض العسكري الشرطية، من أبرز وأفضل المدارس التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، فهي توفر فرص عمل مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الدراسية، بجانب العديد من الخدمات التي تقدمها لخريجيها، حيث تعيين الطالب عند القبول في وظيفة جندي أول، الحصول علي راتب الوظيفة، وكذلك الحصول على بدلات والتدرج في الترقي لمختلف الدرجات.

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتخصص بمجالي تكنولوجيا الزراعية والرى، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني، وللمدرسة عدة شروط منها أن يتقدم الطالب بطلب الالتحاق للمدرسة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم، والمقابلة الشخصية.

ويتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ويسمح بالتقديم للبنين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وأن لا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 عامًا في أكتوبر 2022.

مدرسة الغزل والنسيج

تعد مدرسة الغزل والنسيج ضمن المدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد إتمام الشهادة الاعدادية، وتتميز بالعديد من المميزات، أبرزها التخصص في مجال الصناعة، و يتخرج الطلاب منها، وهم يحملون خبرات و مهارات تؤهلهم في سوق العمل.

تقدم مدرسة الغزل والنسيج لطلابها، فرص التدريب العملي في المصانع والشركات، مع حصول الطالب على مكافأة شهرية طوال سنوات الدراسة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى خمسمائة جنيه.

مدرسة صيد وتربية الأسماك

ويتمكن الطلاب البنين بعد الإنتهاء من المرحلة الإعدادية من الإلتحاق بها، وكان الهدف من إنشاء المدرسة هو تنمية الثروة السمكية في منطقة أسوان والنهوض بها، وإعداد جيل من الشباب متمكن من جميع مهارات ومتطلبات هذه المهنة، وتعتمد المدرسة بشكل كبير على الجانب العملي أثناء الدراسة، وليس على الجانب المهني فقط، مما يجعل الطلاب الخريجين من المدرسة مؤهلين تمامًا لدخول سوق العمل والانطلاق للحياة المهنية.

من جانبه قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن فى المرحلة الثانوية، تبدأ تظهر فروق فردية أكبر بين الطلاب سواء في الميول أو القدرات، ومن هنا تهتم الدول بإتاحة أنماط مختلفة من التعليم الثانوي تتوافق مع ميول الطلاب وقدراتهم وميولهم المختلفة (عام، تجاري، صناعي، زراعي، فندقي) .

وأوضح شوقي، انه حاليا بدأت تغيير ثقافة الأسرة المصرية، وتغيير الصورة الذهنية للتعليم الثانوي العام اعتباره الأفضل والنظر الى التعليم الفني بإعتباره في مرتبة أقل، وذلك في ضوء مجموعة من الأسباب دفعت الأسر إلي البحث عن بدائل للثانوية العامة منها، اهتمام الدولة المصرية بإقامة مدارس تكتولوجيا تطبيقية جديدة تتمتع بالعديد من المميزات، وتختلف عن المدارس الفنية التقليدية، فضلا عن تطوير المدارس الفنية التقليدية، وما يتكبده طالب الثانوية العامة من تكاليف كبيرة في الدروس الخصوصية.

وتابع الخبير التربوي، أن تطوير نظم الامتحانات في الثانوية العامة، أصبحت المواد أكثر صعوبة، وكذلك انعدام فرص العمل لخريجي الكليات النظرية بعد الثانوية العامة.

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن اهتمام الأسرة بالتعليم الفني، راجع الى ميول الطلاب الي التعليم الفني (الذي تعتمد علي استخدام المهارات الحركية اكثر من الدراسة النظرية)، مثل الكهرباء، والاتصالات والشبكات، وكذلك انشاء تخصصات جديدة في مدارس التكتولوجيا التطبيقية تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل ( مثل المفاعلات النووية، والاتصالات والشبكات، إصلاح هياكل السيارات، وصيانة السيارات والمركبات الثقيلة ، والذهب، والطاقة الشمسية)، وانشاء مدارس تكنولوجيا التطبيقية برعاية المؤسسات الصناعية الكبري ذات السمعة الطيبة ، مما يوفر فرص التدريب العملي للطلاب في تلك المؤسسات، فضلا عن العمل بها بعد التخرج مثل مدارس توشيبا العربي، السويدي، الهيئة العربية للتصنيع)

وأشار الخبير، أنه تعدد فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية لدي طالب التعليم الفني مقارنة بطالب الثانوي العام حيث له عدة طرق للالتحاق هي :اختبارات المعادلة المؤهلة لكليات الهندسة أوالزراعة أو التجارة أو السياحة والفنادق بحسب تخصصه فى الثانوى، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، فضلا عن امكانية الالتحاق بالمعاهد المتوسطة والتى تمكن لهم بعد النجاح بها الالتحاق بنفس الكليات السابقة .