الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني في القاهرة والمحافظات

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 القاهرة أهم ما يشغل بال أولياء الأمور وطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية 2023، بعد أن أدى الطلبة امتحانات الترم الثاني والتي انتهت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 مايو.

خلال هذه الأيام بدأت عملية التصحيح والمراجع ورصد الدرجات وتجميع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 رسميا خلال يوينو المقبل، حيث أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات خلال شهر يونيو بعد الانتهاء من عملية التصحيح وجمع الدرجات ورصدها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 القاهرة

ويستطيع طلبة وطالبات إعدادية القاهرة الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عبر بوابة القاهرة التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالرقم القومي فقط عبر بوابة التعليم الأساسي .

بوابة القاهرة التعليمية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم بوابة القاهرة الإلكترونية بوابة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب 3 إعدادي عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023

وفي حال تعذر الحصول على نتيجة إعدادية القاهرة إلكترونيا يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 من خلال رقم التليفون الأرضي 09000100 أو من رقم الموبايل 5757

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 84%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8%.

يمكن الحصول على نتيجة اعدادية البحيرة برقم الجلوس عبر الدستور من هنــــــــا https://natiga.dostor.org/56/

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2023

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة أسوان، رسميًا حيث اعتمدها اللواء أشرف عطية، اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 بنسبة نجاح بلغت 75.83% للمدارس العام واللغات

اعتمد اللواء أشرف عطية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2023، بنسب النجاح التالية، نسبة النجاح العامة لطلاب الشهادة الإعدادية: 75.83% للعامة واللغات، نسبة نجاح الصم وضعاف السمع في الشهادة الإعدادية: 72.2%، نسبة نجاح المكفوفين في الشهادة الإعدادية: 100%، نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية المهنية: 61%.

وأوضح أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ عددهم 27 ألفا و334 طالبا وطالبة، نجح منهم 20 ألفا و728، بينما سيقوم بأداء امتحانات الدور الثانى 6 آلاف و606 طلاب وطالبة.

يمكن الحصول على نتيجة اعدادية اسوان برقم الجلوس عبر الدستور من هنــــــــا https://natiga.dostor.org/55/

كيفية حساب النسبة المئوية لـ مجموع الشهادة الإعدادية 2023

بعد أن يتم حساب نتيجة الشهادة الإعدادية التي حصل عليها الطالب يتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للشهادة الإعدادية وضرب الناتج في 100 وكذلك يحصل الطالب على النسبة المئوية للمجموع.

مثال: إذا حصل الطالب على مجموع 240 درجة

يقسم المجموع على 280

الناتج هو 0.857

يتم ضرب الناتج في 100 = 85.7 وهو النسبة المئوية للمجموع

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023، كان على 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 280 درجة في الترم الثاني، وجاءت مقسمة كالآتي.

- اللغة العربية ودرجاتها 80 درجة.

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 40 درجة.

- الجبر ودرجته 30 درجة.

- الهندسة ودرجاتها 30 درجة.

- العلوم ودرجة 40 درجة.