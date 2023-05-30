موعد إعلان نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية الترم الثاني

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم، إنه من المقرر عرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لاعتمادها، اليوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر، إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية فور اعتمادها من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

يذكر أن نتيجة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي٢٠٢٣ - ٢٠٢٢، بلغت بنسبة النجاح ٧٧.٤٦٪.