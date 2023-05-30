الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

الاعدادية
الاعدادية

ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023 بعد الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في عدد من محافظات مصر بالفعل لذلك يبحث أبناء المحافظة عن رابط للوصول إلى نتيجتهم والذي سيتاح على موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج بمجرد اعتمادها. 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

يعرض موقع الدستور لابناءنا الطلاب رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023 للوصول إليه بكل سهولة والحصول على النتيجة مع التمنيات بالتوفيق والنجاح.

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمجرد اعتمادها من محافظ سوهاج. 

الوصول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنا 

http://sohagnatiga.somee.com/ 

بمجرد الضغط على الرابط تظهر صفحة مكتوب فيها 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

يجب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على زر استعراض النتيجة

عند ظهور النتيجة تأكد من صحة البيانات مثل الاسم والمدرسة

مركز معلومات مديرية التربية والتعليم يتمنى التوفيق لجميع الطلاب.

يجب كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح

الضغط على كلمة استعراض النتيجة 

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني في القاهرة والمحافظات

عبر الدستور.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات

بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المتقدمين لامتحانات الترم الثاني في محافظة سوهاج 86 ألفًا و350 طالباً وطالبة، موزعين على 467 لجنة في 11 إدارة تعليمية.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023

 المجموع الكلي من 280 درجة تنقسم إلى  140 درجة لكل فصل دراسي، درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%.

ويكون توزيع درجات المواد إجمالي نهاية العام كالتالي 

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي 280

مواد لا تضاف للمجموع 

التربية الدينية 40 درجة

التربية الفنية 20 درجة

  الحاسب الآلي 20 درجة.

 

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موعد إعلان نتيجة الترم الثانى للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

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رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني القاهرة والجيزة

رابط نتيجة الشهاده الاعدادية الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023 رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023 مديرية التربية والتعليم بسوهاج توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023

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