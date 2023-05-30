ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023 بعد الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في عدد من محافظات مصر بالفعل لذلك يبحث أبناء المحافظة عن رابط للوصول إلى نتيجتهم والذي سيتاح على موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج بمجرد اعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

يعرض موقع الدستور لابناءنا الطلاب رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023 للوصول إليه بكل سهولة والحصول على النتيجة مع التمنيات بالتوفيق والنجاح.

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمجرد اعتمادها من محافظ سوهاج.

الوصول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنا

http://sohagnatiga.somee.com/

بمجرد الضغط على الرابط تظهر صفحة مكتوب فيها

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

يجب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على زر استعراض النتيجة

عند ظهور النتيجة تأكد من صحة البيانات مثل الاسم والمدرسة

مركز معلومات مديرية التربية والتعليم يتمنى التوفيق لجميع الطلاب.

يجب كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح

الضغط على كلمة استعراض النتيجة

بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المتقدمين لامتحانات الترم الثاني في محافظة سوهاج 86 ألفًا و350 طالباً وطالبة، موزعين على 467 لجنة في 11 إدارة تعليمية.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023

المجموع الكلي من 280 درجة تنقسم إلى 140 درجة لكل فصل دراسي، درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%.

ويكون توزيع درجات المواد إجمالي نهاية العام كالتالي

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي 280

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية 40 درجة

التربية الفنية 20 درجة

الحاسب الآلي 20 درجة.