رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني القاهرة والجيزة

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني في أغلب المحافظات على مدار اليومين السابقين بعد اعتمادها من المحافظين وإعلان اسماء اوائل الاعدادية، بينما ينتظر طلاب مدارس القاهرة والجيزة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني، وموعد إعلانها .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 بوابه التعليم الاساسي

تتيح بوابه التعليم الاساسي نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة، بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم بداية الأسبوع الجاري وبدأت بعدها عمليات التصحيح للامتحانات على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة فور الانتهاء من التصحيح وإعتمادها من المحافظ.

وتتيح البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي ويمكنك الحصول عليها باتباع الخطوات التالية :

اولًا الدخول عبر بوابه التعليم الاساسي أو الضغط على الرابط التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg

ثم اختيار أيقونة الشهادة الاعدادية ، وكتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي فتظهر فور اعتمادها من الوزير .

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

تستمر أعمال تصحيح الامتحانات في مدارس الجيزة على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم في 25 مايو الجاري.

ولا توفر البوابة الإلكترونية محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقعها الإلكتروني ولكن يتم توفيرها في المدارس فور اعتمادها بالمجان لجميع الطلاب.

وتوفر بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم نتيجة 3 إعدادي لكافة المحافظات ويمكن للطلاب الحصول عليها بالضغط على الرابط التالي: https://emis.gov.eg/ ، ثم الضغط على أيقونة منصة الشهادة الإعدادية ، ثم اختر المحافظة واكتب رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة ، فتظهر نتيجة 3 إعدادي .