الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية

تعلن محافظة الدقهلية اوائل الشهادة الإعدادية 2023 عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الجارية حتى الوقت الراهن، ويتم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية عقب ساعات قليلة من اعلان اوائل الشهاده الإعدادي، وتعرض الدستور خطوات الحصول على اسماء اوائل الشهاده الاعداديه والحصول على النتيجة . 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2023

توفر بوابة مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية عقب اعتمادها من المحافظ ، ويستطيع الطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، وستجد أمامك أيقونة نتيجة الشهاده الاعداديه الترم الثاني 2023 .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

وأكد ناصر شعبان شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن إعلان نتيجة 3 إعدادي  ستتم بمجرد الانتهاء من أعمال الكنترول والاعتماد من محافظ الدقهلية .

وكان طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية قد أنهوا امتحاناتهم يوم 18 من الشهر الجاري والتي استمرت 6 أيام حيث بدأت يوم  13 مايو 2023.

أوائل الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023

تعلن محافظة الدقهلية اوائل الشهاده الإعدادية عقب اعتماد محافظة الدقهلية لنتيجة الشهاده الاعداديه بعد انتهاء عمليات تصحيح وتدقيق الأوراق ، ويتم نشر اسماء اوائل الشهاده الاعداديه للطلاب في جميع إدارات التربية والتعليم التابعة لمحافظة الدقهلية عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية على منصة الفيس بوك ، وايضًا عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية وهو نفس الرابط السابق للمديرية ، ولم يصدر أى بيان رسمي من محافظة الدقهلية بموعد إعلان نتيجة 3 إعدادي حتى الآن  مع استمرار عمليات التصحيح. 

وبعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية يتم اعلان تنسيق الثانوية العامة و الذي حددته المحافظة العام الماضي 244 درجة بعد أن كان 246 درجة والذي ينطبق على جميع إدارات التربية والتعليم  التابعة لمحافظة الدقهلية . 

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023 بالقاهرة

الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة 3 اعدادي نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

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