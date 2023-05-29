الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2023 عبر الدستور

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

اعتمدت محافظة البحيرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني منذ قليل على أن يتم توفيرها في المدارس اليوم الاثنين ، بنسبة نجاح بلغت  ٨٤٪ من إجمال ١١٢٧٢١ طالب وطالبة تقدموا للامتحانات نجح منهم ٩٤١٥٢ ، ٧٦.٤٤ ٪  الشهادة الإعدادية المهنية ، وبلغ  عدد المتقدمين ١٤٥١ طالباً وطالبة ، وتوفر جريدة الدستور عبر بوابتها الإلكترونية رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة تعرضه في التقرير التالي. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية البحيرة 2023 الاطلاع على النتيجة عبر الدستور وذلك بخطوات بسيطة : 

اولًا الدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: من هنا.

الأن عبر الدستور.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ثانيُا : اكتب رقم جلوس طالب الشهادة الإعدادية البحيرة 

ثالثاً: اكتب الكود الظاهر أمامك على الشاشة 

رابعًا : اضغط على كلمة بحث فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2023 برقم الجلوس. 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2023

وتوفر محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابتها الإلكترونية من هنا، وتوفرها في جميع المدارس بالمجان للطلاب 

واعتمدت  نائب محافظ البحيرة نهال بلبع نتيجة الصف الثالث الإعدادي  ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٤٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١١٢٧٢١ طالب وطالبة نجح منهم ٩٤١٥٢ ، و نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح ٧٦.٤٤ ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ١٤٥١ طالباً وطالبة  ، و نتيجة 3 إعدادي  للمكفوفين بنسبة نجاح ٩٣.٣٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٤.٨ ٪ .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، قبول التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة بدءًا من يوم السبت الموافق 3 يونيو ولمدة 15 يومًا بمقر الإدارات التعليمية ، موضحًا أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

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الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

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