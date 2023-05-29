الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأن عبر الدستور.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 برقم الجلوس

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

اعتمد محافظ أسوان منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 الترم الثاني، وبلغت نسبة النجاح النهائية في نتيجة الشهادة الاعدادية  75.83  % ، بلغت 72.2  % للصم وضعاف السمع ، و  100 % للمكفوفين ، و61 % للإعدادية المهنية ، على أن يتم توفيرها لجميع الطلاب عبر بوابة اسوان الالكترونية ،  وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على النتيجة . 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 

توفر بوابة أسوان التعليمية نتائج الامتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2033 الترم الثاني أسوان عبر موقع الدستور من هنا.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 عبر بوابة أسوان التعليمية من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا ، وكتابة الاسم ورقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 . 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم 

ويمكن للطلاب الحصول على  نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني أسوان  عبر بوابة مركز المعلومات بالضغط على الرابط التالي  هنا ثم اختيار أيقونة منصة نتائج الاعدادية ، واختر المحافظة نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان ، واكتب رقم جلوس الطالب واضغط على عرض النتيجة. 

بوابة اسوان الالكترونية 

توفر بوابة اسوان الالكترونية نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 بعد دقائق من الآن ، حيث إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى  العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83   % ، كما بلغت نسبة النجاح 72.2  % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت   100 % للمكفوفين ، وكذا  61 % للإعدادية المهنية .

كما اعتمد المحافظ أسماء أوائل الشهادة الاعدادية بالمحافظة   والذين ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة.

وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 العامة واللغات بلغ  27 ألف و 334 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 728 طالب وطالبة ، فيما سيقوم بأداء إمتحانات الدور الثانى 6 ألاف و 606 طالب وطالبة.

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موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

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