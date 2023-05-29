رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات واعتمادها من محافظ الإسكندرية، ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة بخطوات بسيطة تعرضها الدستور في التقرير التالي.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية الحصول على النتيجة من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي محافظة الإسكندرية واتباع الخطوات التالية:

أولًا ادخل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الإسكندرية أو اضغط مباشرة على الرابط التالي: هنا. ثم قم بالضغط على اختيار المرحلة التعليمية، واضغط على الصف الثالث الإعدادي، واختر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني العام الدراسي 2022/ 2023، ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة كلها من اسم ورقم جلوس، ثم اضغط على استعلام، فتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية فور اعتمادها من محافظ الإسكندرية.

كما يتم توفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية في جميع المدارس فور إعلانها بالمجان لجميع الطلاب.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

حددت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الشهادة الإعدادية للطلاب في جميع أنحاء الجمهورية وتأتي كالتالي:

مادة اللغة العربية 40 درجة لكل فصل، و80 الدرجة النهائية.

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة لكل فصل، و60 الدرجة النهائية.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة لكل فصل و40 الدرجة النهائية .

مادة الرياضيات 30 درجة لكل فصل، و60 الدرجة النهائية.

مادة العلوم 20 درجة لكل فصل، و40 الدرجة النهائية.

مادة التربية الدينية 40 درجة لا تضاف للمجموع.

مادة التربية الفنية 20 درجة لا تضاف للمجموع.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة درجة لا تضاف للمجموع.

ليكون المجموع الكلي لطلاب الصف الثالث الإعدادي هي 280 درجة.