الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 محور اهتمام الكثرين من أولياء الأمور حاليا عقب اعتمادها رسميا من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال اجتماع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل حيث أعلن نسب النجاح وقام بالاتصال هاتفيا بالطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وأحرزوا المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس

اعتمد منذ قليل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 أعلن أسماء الأوائل حيث يمكن للطلاب حاليا معرفة درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرباط ( من هنا) عقب إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم معرفة درجاتهم بالتفصيل في كل المواد الدراسية بشكل إلكتروني بإدخال رقم جلوس الطالب ومحافظة الإقامة واسم الطالب رباعي في الخانات المخصصة لذلك.

نسب نجاج طلاب 3 إعدادي بأسوان 2023

أعلنت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال المؤتمر الصحفي الذي اعتمد فيه نتيجة الصف الثالث الإعدادي نسب النجاح حيث بلغت نسبة التجاح العامة في المحافظة نحو 75.83% وبلغت نسبة النجاح لطلاب مدارس الصم والبكم نحو 72.2% بينما بلغت نسب النجاح للمكفوفين نحو 100% وللإعدادية المهنية 61%.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة عدم وجود حالات غش أثناء انعقاد الامتحانات من يوم السبت الموافق 13 وحتى يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري داخل المدارس على مستوى المحافظة وأشارت المديرية أن الأوائل ينتمون إلى مدارس وإدارات تعليمية متنوعة مما يؤكد نزاهة أعمال المراقبة على اللجان الامتحانية والتصحيح ورصد الدرجات وكافة أعمال الكنترول.

موعد فتح باب التظلم على نتيجة الإعدادية بأسوان

عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 رسميا تحدد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة فتح باب التظلمات على نتائج الطلاب خلال ساعات فقط حيث يتم تقديم التظلم من خلال الإدارات التعليمية في كافة انحاء المحافظة ويتم تحديد موعد للطلاب وأولايء أمورهم للاطلاع على صورة ضوئية من أوراق الاجابة في كافة المواد الدراسية للتاكد من عدم وجود درجات لم يتم احتسابها للطال.

اقرأ ايضا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ