توزيع درجات العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023 وموعد إعلان النتيجة

أدى طلاب مدارس القاهرة امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي في آخر يوم لامتحانات نهاية العام الشهادة الإعدادية ، والتي بدأت يوم 13 مايو الجاري.

وانهت أغلب المحافظات امتحانات الصف الثالث الإعدادي على أن تنتهي جميعها نهاية الأسبوع الجاري، ومع زيادة معدلات البحث عن توزيع درجات العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة تعرض الدستور التفاصيل الكاملة في التقرير التالي.

توزيع درجات العلوم الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات جميع المواد الصف الثالث الإعدادي للترمين الاول والثاني ومنها مادة العلوم التي امتحنها طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء، وجاء توزيع درجات العلوم وباقي المواد للعام الدراسي كاملًا كالتالي:

درجات العلوم :40 درجة للعام الدراسي كاملًا درجة النجاح من 20.

درجات اللغة العربية: 80 درجة للفصليين الدراسيين درجة النجاح من 40 درجة.

درجات اللغة الإنجليزية: 60 درجة ، درجة النجاح من 30.

درجات الدراسات الاجتماعية: 40 درجة ، درجة النجاح من 20.

درجات الرياضيات: 60 درجة ، درجة النجاح من 30.

درجات التربية الدينية: 40 درجة ، درجة النجاح 20 درجة.

درجات التربية الفنية: 20 درجة ، درجة النجاح 10 درجات.

درجات الحاسب الآلي: 20 درجة ، درجة النجاح 10 درجات.

ليكون المجموع الكلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي : 280 درجة، والنجاح من 140 درجة .

نتيجة الشهادة الإعدادية

تعلن محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتماد النتيجة ، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي باتباع بعض الخطوات:

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالضغط على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg، اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل»، اختر الصف الثالث الإعدادي، اختر الفصل الدراسي الثاني، حدد امتحانات العام الدراسي 2023، أدخل البيانات المطلوبة بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة، اضغط على استعلام لتظهر النتيجة بعد اعتمادها .