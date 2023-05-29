رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

زاد البحث عن بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك عقب انتهاء امتحانات الترم الثاني التي أجريت خلال الفترة من يوم السبت 13- الخميس 18 مايو 2023، حيث يتم الإعلان عن درجات الطلاب في الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تفعل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسوان الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) الخاص بإعلان درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي عقب اعتمادها رسميا من قبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ونشرها بشكل رسمي على موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

ويجرى حاليا عملية الكنترول من تصحيح أوراق الإجابة في كافة المواد الدراسية وتجميع درجات الطلاب ومراجعة كشوف النتائج وغير ذلك من الأمور التي تضمن لكل طالب حقه كاملا في الدرجات التي حصل عليها خلال العام في كافة المواد الدراسية والتي تلحقه بالتعليم الراغب في استكمال دراسته فيه.

خطوات معرفة درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

يمكن من خلال خطوات إلكترونية بسيطة معرفة كافة درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023 عبر الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات التعليم.

تحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي.

كتابة بيانات الطالب الشخصية (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد،…).

كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة أعرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية في الامتحانات 2023

يتم تفعيل بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لإعلان نتائج الطلاب في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، حيث جاء توزيع الدرجات كما يلي:-

مجموع مادة اللغة العربية 80 درجة.

مجموع اللغة الإنجليزية 60 درجة.

مجموع الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مجموع الرياضيات 60 درجة.

مجموع العلوم 40 درجة.

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