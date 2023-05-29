الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم البحر الأحمر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الحالي

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء أعمال المراجعة وحصر الدرجات، ومن ثم اعتمادها من قبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية، وتم التأكيد على الدقة والشفافية خلال أعمال التصحيح، مؤكدا أن النتيجة خلال العام الجارى ستكون أفضل من العام الماضى، موضحا أنه جارى أعمال المراجعة وحصر الدرجات.

وتفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر العمل بلجنة النظام والمراقبة والتصحيح للشهادة الإعدادية، للاطمئنان عليانتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، ومدي توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة، وشدد عليمراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

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