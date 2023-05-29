الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد لمدة 15 يومًا

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز، اليوم الاثنين، عن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، لمدة 15 يوما.

وقال وكيل الوزارة - في بيان - إنه على من يرغب في تقديم التظلم التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومي لولي الأمر.

في سياق متصل، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إلى أنه يجرى متابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والتواصل الدائم مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية؛ لضمان سير أعمال الامتحانات دون عوائق، وحل أية مشكلات طارئة.

التربية والتعليم والتعليم الفني إرفاق صورة الرقم القومي ادارة شئون الطلبة والامتحانات 2022 2023 الشهادة الإعدادي الدكتور رضا حجازي الدبلومات الفنية الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة للمشاركة الفنية المصرية فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

تناوبوا اغتصابها.. تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على فتاة داخل شقة بعابدين لـ16 يونيو

افتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 562 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية يشارك بالمنتدى الثامن لملتقى بناة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية