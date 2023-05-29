فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد لمدة 15 يومًا

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز، اليوم الاثنين، عن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، لمدة 15 يوما.

وقال وكيل الوزارة - في بيان - إنه على من يرغب في تقديم التظلم التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومي لولي الأمر.

في سياق متصل، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إلى أنه يجرى متابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والتواصل الدائم مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية؛ لضمان سير أعمال الامتحانات دون عوائق، وحل أية مشكلات طارئة.