الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بالجامعة الأهلية فى العبور

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات كلية الهندسة بالجامعة الأهلية بالعبور، وذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد سعيد، المشرف على برامج كلية الهندسة، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ومرافقوه على انتظام لجان الامتحانات، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب حول طبيعة الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بالعبور وتوفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

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