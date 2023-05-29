موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 باستخدام رقم الجلوس من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها عقب إعلان وزارة التربية والتعليم الفنى عن إتاحة النتائج لمعظم صفوف النقل، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط إلكتروني لمعرفة نتيجة الامتحانات الخاصة بصفوف النقل التى تم إتاحتها وكذلك لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الأنتهاء من عملية التصحيح والجمع والرصد والمراجعة وكذلك لمعرفة نتيجة شهادة الثانوية العامة عند الأنتهاء من الأمتحانات ورصد الدرجات.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 جميع المحافظات

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم”من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

اختيار النتائج “نتائج الترم الثانى”

أختيار المحافظة من التابع لها التلميذ

كتابة رقم الجلوس خلال الخانات النخصصة لذلك

ظهر النتيجة عقب الأنتهاء من الخطوات السابقة.

روابط نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس الترم الثاني للمحافظات

محافظة القاهرة

بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

الفيوم :

نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم هنا.

المنوفية :

نتيجة محافظة المنوفية الترم الثاني من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

الأقصر:

نتيجة محافظة الاقصر2023 من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

دمياط :

نتيجة 2023 محافظة دمياط من هنا.

الغريبة

نتيجة 2023 محافظة الغربية من هنا.

كفر الشيخ

نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ من هنا.

القليوبية

نتيجة 2023 محافظة القليوبية من هنا.

الدقهلية

نتيجة محافظة الدقهلية 2023 من هنا.

بنى سويف

نتيجة 2023 محافظة بني سويف من هنا.

المنيا

نتيجة محافظة المنيا الترم الثاني من هنا.

شمال سيناء

نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء من هنا.

سوهاج

نتيجة محافظة 2023 سوهاج من هنا.

الشرقية

نتيجة 2023 محافظة الشرقية الترم الثاني من هنا.

بورسعيد

نتيجة محافظة بورسعيد الترم الثاني من هنا.

البحيرة:

نتيجة محافظة البحيرة الترم الثاني من هنا.

مطروح :

نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة مطروح من هنا.

البحر الأحمر

نتيجة الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا.