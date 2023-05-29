رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 بالرقم القومى الترم الثانى للابتدائى والإعدادي

تصدر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي قائمة بحث طلاب وطالبات المدارس الحكومية بمحافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الأول والثاني والثالث الإعدادي الترم الثاني، بعد انتهاء أعمال التصحيح للامتحانات ومراجعة الإجابات واعتمادها رسميا.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة تفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج امتحانات صفوف النقل الابتدائي الرابع والخامس والسادس والصفين الأول والثاني الإعدادي وشهادة إتمام التعليم الأساسي بعدة طرق للتيسير على أولياء الأمور والطلاب، إلى جانب إعلانها في المدارس.

طرق الاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

وتتمثل أولى طرق الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 من خلال خدمة المحادثة الإلكترونية عبر موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الثاني 2023 القاهرة بالرقم القومي هاتفيا من خلاص الاتصال بالأرقام التالية يوميا بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا:-

09000100 من التليفون الأرضي.

5757 من التليفون المحمول.

الاستعلام عن نتائج الامتحانات بالرقم القومي

فعلت المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات بالرقم القومي لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي الترم الثاني، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر رابط eduserv.cairo.gov.eg/results.

تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد المكون من 14 رقما.

تحديد المرحلة الدراسية لإعدادي أو ابتدائي.

اختيار نتيجة الصف المراد الاستعلام عنه الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي أو الاول أو الثاني أو الثالث الإعدادي.

تحديد اختيار الفصل الدراسي الثاني.

اختيار العام الدراسي 2022-2023.

اختيار العام الدراسي 2022-2023. الضغط على عبارة عرض النتيجة.

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