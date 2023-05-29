الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 بالرقم القومى الترم الثانى للابتدائى والإعدادي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تصدر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي قائمة بحث طلاب وطالبات المدارس الحكومية بمحافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الأول والثاني والثالث الإعدادي الترم الثاني، بعد انتهاء أعمال التصحيح للامتحانات ومراجعة الإجابات واعتمادها رسميا.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة تفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج امتحانات صفوف النقل الابتدائي الرابع والخامس والسادس والصفين الأول والثاني الإعدادي وشهادة إتمام التعليم الأساسي بعدة طرق للتيسير على أولياء الأمور والطلاب، إلى جانب إعلانها في المدارس.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي

من هنا.. بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ومحافظات أخرى

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بوابة التعليم الأساسي

طرق الاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

وتتمثل أولى طرق الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 من خلال خدمة المحادثة الإلكترونية عبر موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الثاني 2023 القاهرة بالرقم القومي هاتفيا من خلاص الاتصال بالأرقام التالية يوميا بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا:-

  • 09000100 من التليفون الأرضي.
  • 5757 من التليفون المحمول.

الاستعلام عن نتائج الامتحانات بالرقم القومي 

فعلت المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات بالرقم القومي لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي الترم الثاني، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية: 

  • الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي  عبر رابط eduserv.cairo.gov.eg/results.
  • تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد المكون من 14 رقما.
  • تحديد المرحلة الدراسية لإعدادي أو ابتدائي.
  • اختيار نتيجة الصف المراد الاستعلام عنه الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي أو الاول أو الثاني أو الثالث الإعدادي.
  • تحديد اختيار الفصل الدراسي الثاني.
    اختيار العام الدراسي 2022-2023.
  • الضغط على عبارة عرض النتيجة.

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